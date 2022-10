Overwatch 2: PvE-Release und Preis – Was wir bisher wissen

Seit dem 4. Oktober 2022 können Spieler Overwatch 2 zocken. Jedoch vorerst nur im Multiplayer-Modus. Dabei ist bereits ein PvE-Teil für den Helden-Shooter angekündigt – doch wann gibts den Release und kostet der Modus etwas?

Der Release von Overwatch 2 ist bereits einige Wochen her. Mit dem großen Launch kam vorerst nur eine Mehrspieler-Option für die Spieler. Jedoch ist noch ein weiterer Modus von Blizzard angekündigt worden: der PvE-Modus. Doch wann gibt es die Erweiterung des Helden-Shooters?

Was enthält der PvE-Modus? Auf der News-Seite von Blizzard heißt es bisher: „Außerdem werden wir die Geschichte mit der Veröffentlichung des neuen PvE-Erlebnisses im Jahr 2023 vorantreiben, zusammen mit weiteren neuen Helden, Karten und Spielmodi. Wir können es kaum erwarten, weitere Informationen kurz vor der Veröffentlichung mit euch zu teilen! (via overwatch.blizzard.com)“.

Wir können also damit rechnen, dass mit dem neuen Modus auch zusätzliche Inhalte in das Spiel integriert werden. Die Geschichte soll an die bereits bekannte Story aus Overwatch anknüpfen. Auf mehr Details zum PvE geht Blizzard jedoch nicht ein.

Hier seht ihr einen Trailer zu Overwatch 2:

Wann ist der Release des PvE-Modus? Offiziell wurde noch kein konkretes Datum zum Release des PvE-Modus in Overwatch 2 veröffentlicht. Bisher wissen wir nur, dass der PvE-Modus 2023 kommen soll. Auch in den News von Blizzard heißt es bisher:

„Außerdem freuen wir uns darauf, euch nächstes Jahr mehr über den PvE-Modus zu erzählen. Er liegt unserem Team weiterhin sehr am Herzen und ihr erfahrt schon bald, wie es weitergeht“ (via overwatch.blizzard.com).

Die Overwatch 2-Spieler müssen sich wahrscheinlich noch 2023 gedulden, bis sie umfangreichere Informationen zum PvE-Modus erhalten

Was kostet der PvE-Modus? Auch hierzu liefert uns Blizzard noch keine genauen Infos. Das Spiel änderte sich bereits im Gegensatz vom Vorgänger vom Bezahltitel hin zu einem Free-to-Play-Spiel mit einem Battle-Pass-System und In-Game-Käufen.

Jedoch kann es sein, dass dieses Bezahlmodell nur für den aktuell verfügbaren Multiplayer-Modus gilt und der PvE anders geregelt wird.

Gibt es eine Beta zum PvE-Modus? Zum Multiplayer von Overwatch 2 gab es bereits eine Beta, in der die Spieler den Shooter im Voraus antesten konnten. Bisher ist aber noch keine Beta zum PvE-Modus online.

Aktuell ist die Informationslage rund um das Overwatch 2-PvE noch ziemlich mau. Blizzard gab bisher kaum Details bekannt und konzentrierte sich beim Release des Helden-Shooters zunächst auf den Multiplayer-Aspekt des Spiels.

Sollte es jedoch neue Informationen zum PvE in Overwatch 2 geben, so werden wir diesen Artikel updaten und euch auf dem Laufenden halten.

Was erwartet ihr vom PvE-Modus in Overwatch 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

