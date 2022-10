Es gibt Helden in Overwatch 2, die sind schwierig mit dem Controller – Diese 12 spielen sich aber richtig gut

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Aim-Assist mit Controller: Das Zielen in Shootern mit hoher Mobilität ist mit dem Controller schwieriger als mit der Maus. Um das auszugleichen, bauen Entwickler Aim-Assists ein. Ein wichtiges Element für Spiele mit Crossplay. So verringert sich etwa automatisch die Zielsensibilität, wenn ihr einen Gegner im Fadenkreuz habt. Oder aber das Fadenkreuz folgt dem Gegner ein wenig, wenn ihr euch dreht. Spieler berichten jedoch nach dem Release von Overwatch 2, dass der Aim-Assist für Controller in Crossplay-Lobbys deaktiviert ist. Ohne Aim-Assist braucht es deutlich mehr Training, um mit dem Visier auf dem Gegner zu bleiben. Wählt deshalb lieber einen Controller-Helden, wenn ihr mit Crossplay unterwegs seid.

Die schwebende Buff- und Heilstation ist auf gutes Movement angewiesen. Ihre Schwebefähigkeiten und ihr Heilstrahl lassen sich sehr gut mit dem Controller kontrollieren. Allerdings ist ihre Zweitwaffe eher was für die Maus – Battle-Mercy ist mit dem Controller nicht so stark.

Die fliegende Schadens-Heldin verlangt von euch einen sehr aktiven Spielstil. Mit dem richtigen Timing bleibt ihr stets in der Luft und ballert mit euren Raketen die 2. Reihe der Gegner aus dem Bild. Hier lohnt sich ein Controller richtig, denn ihr drückt fast durchgängig immer einen Knopf mehr als mit anderen Helden, um in der Luft zu bleiben. Das ist mit Controller deutlich bequemer.

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Diese großen Gameplay-Unterschiede machen Overwatch 2 so besonders. Aber durch Crossplay und der Unterstützung von Maus & Tastatur sowie Controller lassen sich die Helden nicht nur in ihre Rolle einteilen – es gibt auch welche, die sich mit Maus & Tastatur besser spielen oder eben mit Controller.

Die Helden in Overwatch 2 unterscheiden sich teilweise sehr deutlich. Da gibt es den „Call of Duty“-Helden Soldier: 76, der mit gradlinigem Shooter-Gameplay punktet. Aber auch Leute wie Hanzo, der mit Pfeil und Bogen durch die Lobbys randaliert.

Insert

You are going to send email to