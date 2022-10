Ein reddit-Clip zeigt einen dreisten Overwatch 2-Cheater in Aktion. Die Community fragt sich, ob ein solch falsches Gameplay überhaupt noch Spaß machen könne.

Auf reddit veröffentlichte User u/Sikyokooo am 17. Oktober 2022 einen Overwatch 2-Clip, der das POTG einen dreisten Cheaters zeigt. Man sieht das wilde Kamera-Drehen eines Widowmaker-Spielers, der mit jedem Schuss ins Leere auf wundersame Weise einen Gegner erledigt.

Was bedeutet POTG? Die Abkürzung POTG steht für „Play of the Game“. Es handelt sich dabei um einen Videoclip, der besondere Spielmomente nach einem Match zeigt. Diese sind von einem Algorithmus ausgewählt.

Das POTG präsentiert das Geschehen aus der Perspektive des Spielers, der für diesen Moment verantwortlich ist. In diesem Fall zeigt das Video die Perspektive des Cheaters, wodurch sein Schummeln offenbart wird.

In diesem Video gibt es alle wichtigen Infos zu Overwatch 2 in 43 Sekunden:

„Ein kostenloses Spiel für PC und Hacker. Nenne ein ikonischeres Duo.“

Was sagt die Community dazu? Unter dem reddit-Video gibt die Community ihre Meinung zum Thema Cheating kund. Mehrere reddit-User verstehen nicht, was der Reiz am Betrügen sein soll. Die Spieler fragen sich: „Wie kann das Spaß machen?“, und: „Es macht nicht einmal Spaß. Warum machen die Leute das? Das ist das Lächerlichste, was ich je gesehen habe“.

Andere schreiben, dass man Cheater sofort melden solle. Es gibt jedoch auch den ein oder andern User, der deutlich macht, dass die Aktion im Video ein offensichtlicherer Cheat sei, während viele Betrüger jedoch sehr viel schwerer zu enttarnen seien.

Hier könnt ihr das reddit-Video sehen:

Einige User nehmen es auch humorvoll und scherzen über das Kamera-Gedrehe: „Superdrehbarer Bürostuhl. Juhu“ oder „Nein, sie [Widowmaker] dreht sich nur auf ihrem Pro-Gamer-Stuhl“.

Wie kann man Cheater in Overwatch 2 melden? Wenn ihr an einen Cheater in Overwatch 2 geratet, könnt ihr diesen melden. Ihr habt als PC-Spieler zwei Möglichkeiten (via battle.net/support).

Entweder ihr geht über das Chat-Fenster:

Klicke mit der rechten Maustaste auf den Namen des Spielers und wähle „Report“.

Klicke auf die entsprechende Option

Gib eine Beschreibung ein, was der Spieler gemacht hat

Klick auf „Send Report“

Als zweite Option geht das Melden auch über das „Social Menu“ (über dieses Menü können auch die Konsolen-Spieler Cheater melden):

Öffne das „Social Menu“

Gehe zum Menü „Groups“ oder „Recent Players“

Wähle den entsprechenden Spieler in der Liste mit einem Rechtsklick aus

Wähle dann „Report“

Suche die entsprechende Option aus

Gib eine Beschreibung ein, was der Spieler gemacht hat

Klick auf „Send Report“

Auch wenn solche Cheats für die Spieler nervig sind, gab es im Game auch schon viel größere Hacker-Angriffe. Bereits direkt zum Release haben Hacker Overwatch 2 als Angriffsziel gehabt. Der Blizzard-Chef Mike Ybarra veröffentlichte in einem Statement, dass es einen Massen-DDoS-Angriff auf die Server gegeben habe. Und das nicht nur einmal – kurz darauf folgte noch ein zweiter Vorfall dieser Art. Die Spieler waren einfach nur wütend darüber, dass die Hacker ihnen den Spaß am Spiel ruinieren würden.

