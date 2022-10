Der Twitch-Streamer „shroud“ (28) gilt in der Community als eine Shooter-Legende. In einem Clip, der gerade einmal 29 Sekunden geht, zeigt shroud sein Können in Overwatch 2. Sowohl die Zuschauer als auch ein Spieler im Match sind beeindruckt.

Wer ist shroud? Michael „shroud“ Grzesiek begann seine Karriere als Profi-Spieler in CS:GO, wurde aber recht bald Vollzeit-Streamer. 2017 legte er seine Tätigkeit als Profi-Spieler nieder. Man dachte, für immer.

Im Sommer 2022 kehrte shroud jedoch wieder zurück zu seinen Wurzeln als Profi-Spieler und debütierte in Valorant.

Auf Twitch ist der Streamer vor allem für seine ausgezeichneten Fähigkeiten in Shooter-Games bekannt. Auf seinem Kanal zeigt er häufig sein Können in Spielen wie PUBG, Apex Legends, Modern Warfare – und dem kürzlich gelaunchten Helden-Shooter Overwatch 2.

„Mann, ich weiß nicht, in welcher Elo-Hölle ich gelandet bin, um mit shroud zu spielen“

Am 13. Oktober wurde ein Twitch-Clip von User Ediz_ _ erstellt, mit dem Titel „Not a single sweat“ (auf Deutsch bedeutet das so viel wie: „Ohne jegliche Mühe“). In dem Video sieht man, wie shroud Overwatch 2 zockt und dabei seine Gegner mit Leichtigkeit zerlegt.

Welchen Modus spielt shroud in dem Video? Der Twitch-Streamer shroud spielt im Clip „Push“ (auf Deutsch: Schub). Das ist ein neuer Modus in Overwatch 2, wo es darum geht einen Roboter zur gegnerischen Basis zu begleiten.

Was zeigt der Clip? Der Streamer erledigt in 29 Sekunden mehrere Gegner in beeindruckender Geschwindigkeit und erreicht eine 20er-Killserie. Das Team von Shroud gewinnt das Match, ohne dass die Gegner nur einen Meter mit dem Roboter für sich erkämpfen konnten.

Wie sind die Reaktionen? Die Zuschauer äußern sich in den Kommentaren unter dem kurzen Clip beeindruckt. Man liest sowas, wie „Sheesh“, „er kann nicht verfehlen“ oder „ich habe Angst“ (via Twitch).

Auch ein Overwatch-Spieler im Match meint gegen Ende des Videos nur fassungslos: „Mann, ich weiß nicht, in welcher Elo-Hölle ich gelandet bin, um mit shroud zu spielen“.

Der Spieler ist offenbar überrascht, dass er durch das Matchmaking-System von Overwatch 2 plötzlich mit einem Shooter-Profi im selben Game steckt.

Overwatch 2, der Nachfolger des bekannten Helden-Shooters, könnt ihr seit dem 4. Oktober 2022 kostenlos zocken.

Overwatch 2 setzt im Gegensatz zum Vorgänger auf ein neues Battle-Pass-System und in-Game-Käufe. Das Spiel enthält einige Überarbeitungen sowie neue Inhalte – darunter auch neue Helden.

