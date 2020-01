Ninja ist der erste Content Creator, der einen eigenen Skin in Fortnite erhalten hat. Sein Skin hat aber ein cooles, eingebautes Feature, das gute Spieler belohnt. Wir zeigen euch, welches Feature das ist.

Was ist das für ein Skin? Der Profi-Spieler Tyler „Ninja“ Blevins hat als erster Spieler nun einen eigenen Skin in Fortnite erhalten. Dieser ist gerade im Item-Shop, mit dem ganzen Set erhältlich.

Das Set besteht aus:

einem Ninja-Outfit (1.500 V-Bucks)

dem Rücken-Accessoire „Ninjaklingen“

dem Emote „Ninjastil“ (300 V-Bucks)

und der Spitzhacke „Zwillingskatanas“ (800 V-Bucks)

So sieht der Ninja-Skin aus:

Ninja-Skin hat ein cooles Feature für gute Spieler

Was ist das für ein Feature? Der Ninja-Skin ist mit einem Kopfband ausgestattet. Dieses trägt Ninja in seinen Mixer-Streams, wenn er eine erfolgreiche Match-Serie hat. Falls er ein Match verliert, zieht er das Kopfband wieder aus.

Ähnlich verhält sich das Kopfband des Ninja-Skins in Fortnite. Je mehr Eliminierungen in einer Runde erzielt werden, desto länger wird das Band im Spiel.

Der Spieler War_Minister_DK hatte das bemerkt, als er den Ninja-Skin in einem Spiel verwendete. Er postete ein Bild des Vergleichs auf reddit:

Die besten Spieler werden leicht zu erkennen sein

Wie erkennt man die besten „Ninjas“? Wie bereits erwähnt, wird das Kopfband mit jeder Eliminierung länger. Ganz gute Spieler die mehr als 10 Eliminierungen erzielen, werden also noch stärker herausstechen.

Ab 10 Eliminierungen in einer Runde fängt das Kopfband an zu leuchten. Vor allem in der Nacht sollte das noch stärker auffallen.

Wer also einen Ninja-Skin mit einem ganz langen, leuchtenden Kopfband sieht, sollte sich wohl lieber in Acht nehmen, denn dann handelt es sich wohl um einen ziemlich starken Gegner.

Ninja spielt Ninja.

Dieses Feature werdet ihr aber nur bemerken, wenn ihr den Stil ohne Kapuze wählt. So sieht man das Band nämlich wachsen.

Wie findet ihr den Ninja-Skin? Werdet ihr das leuchtende Kopfband bekommen?