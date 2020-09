Star-Streamer Ninja ist zurück auf Twitch, sagt es sei die beste Streaming-Plattform

Er streamte von da an unregeläßig immer wieder auf YouTube und im August 2020 sogar wieder auf Twitch , allerdings noch ohne konkrete Versprechen. Erst jetzt ist er wieder auf Twitch und will dort auch bleiben.

In dieser Zeit fragten sich viele Fans, was eigentlich nun mit den Stars passieren würde, die gewechselt haben und nun wieder frei seien. Einige Zeit stand im Raum, dass Ninja zusammen mit shroud und Dr Disrespect einen eigenen Dienst eröffnen oder zu Brime wechseln würden. Darüber machte sich Ninja jedoch nur lustig . Allerdings tat ihm die Zeit mit wenigen Zuschauern nicht gut, wie er selbst sagt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist los bei Ninja? Wie der Streamer heute auf Twitter angekündigt hat, ist er wieder auf seinem offiziellen Kanal auf Twitch zu sehen. Ab 21 Uhr abends deutscher Zeit am 10. September soll er laut seinem Tweet dort zu sehen sein.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × sieben = sieben

Insert

You are going to send email to