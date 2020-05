Auf Twitch gibt es eine hitzige Diskussion um den neuen Twitch-Sicherheitsbeirat. Ein Mitglied des Rats hat gefordert, doch den Voice-Chat in Online-Games kritischer zu sehen. Nach einer hitzigen Diskussion fühlt sich der große WoW-Streamer Asmongold diskriminiert.

Das ist der Twitch-Sicherheitsbeirat: Am 14. Mai stellte Twitch seinen neuen „Sicherheitsbeirat“ vor. Der Rat besteht aus 7 Mitgliedern. Die Mitglieder des Rats haben, laut Twitch, ein „tiefes Verständnis für die einzigartigen Herausforderungen und Ansichten eines Creators“.

Diese 7 sollen jetzt künftig bei der Gestaltung von Regeln auf Twitch mithelfen.

Twitch-Beirätin will Voice-Chat eingrenzen

Diese Äußerungen sorgen für Ärger: Ein Mitglied des neuen Twitch-Councils ist Steaph „FerociuslySteph“ Loehr. Sie kommt eigentlich von Heroes of the Storm, hat im letzten Jahr aber auch viel Apex Legends gespielt. Steph ist eine der ersten Transgender-Streamerinnen, die zum Twitch-Partner wurden.

Die Streamerin hat „nur“ 19.136 Follower auf der Plattform. Seit sie zur Twitch-Beirätin aufstieg, hat sie aber deutlich an Relevanz gewonnen. Einige ihrer Clips erreichen nun um die 250.000 Aufrufe. Ihre Zuschauerzahlen haben sich verzehnfacht.

Sie hat eine Diskussion um den Voice-Chat in Spielen angestoßen. Denn der gibt Spielern einen unfairen Vorteil, die ihn nutzen. Wer den Voice-Chat nicht nutzt, hat einen Nachteil, glaubt die Streamerin. Daher müsse es Alternativen zum Voice-Chat geben.

Dahinter steckt die Idee, dass Angehörige von Minderheiten in Spielen (wie etwa Frauen) den Voice-Chat häufig nicht nutzen, weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, an ihrer Stimme als Angehörige einer Minderheit erkannt und dann seltsam behandelt zu werden. So ging es etwa einer LoL-Entwicklerin in Valorant.

Twitch-Beirätin spricht über „weiße CIS-Männer“

In einem weiteren Clip sagt FerociuslySteph dann: Leute hätten gesagt, Voice-Chat sei kein Problem. Und das wären vor allem Leute gewesen, die Stimmen hätten, welche nach „weißen Cis-Männer“ klängen. Die hätten gesagt: Sie solle doch einfach Voice ausschalten. Das sei kein Problem.

Da würden Leute sprechen, deren Stimmen nicht „marginalisiert“ seien.

Ein CIS-Mann ist ein Mann, der als Mann geboren wurde und sich auch als Mann fühlt.

In einem weiteren Twitch-Clip sagt die Streamerin (via Twitch):

„Eine Menge Spieler sind in Wirklichkeit Anhänger der Idee einer Weißen Vorherrschaft. Tut mir leid. Das ist einfach so, wie ich es empfinde.“ FerociuslySteph, in einem Twitch-Stream

Ich dachte das wäre Amerika!

Darüber regt sich Asmongold nun auf: Der bekannte WoW-Streamer Asmongold fühlt sich von diesen Aussagen als weißer Mann diskriminiert.

Er sagt, wäre diese Äußerung über irgendeine andere Gruppe getätigt worden, über Schwarze oder Transgender-Personen, wäre die Sprecherin von Twitch gebannt worden. Aber in dem Fall, wenn es gegen weiße Männer geht, unterstütze Twitch die Aussage sogar noch.

Er findet es falsch.

Asmongold möchte nicht, dass negative Sachen über ihn gesagt werden, die auf seiner Rasse basieren. Er sagt:

„Ich dachte, das wäre Amerika und Leute werden danach bewertet, was sie tun, und nicht danach, wie sie aussehen.“ Der WoW-Streamer Asmongold

Streamerin sieht sich als Anwältin der Minderheit, löst Kontroverse aus

Das steckt dahinter: Die Aussagen von FerociouslySteph sorgen aktuell für einigen Trubel in der Community von Twitch. Dadurch dass sie in den Twitch-Beirat aufgenommen wurde, finden ihre Aussagen nun viel mehr Gehör als vorher. Denn ihre Stimme gilt jetzt als eine, die von Twitch unterstützt und gebilligt wird.

Die Streamerin hat es sich, nach eigenen Aussagen, zum Ziel gesetzt von ihrer neuen Relevanz Gebrauch zu machen und sich und ihren Themen Gehör zu verschaffen.

Gerade in der so gespaltenen Gesellschaft der USA habe ihre Äußerungen eine hohe Sprengkraft. Durch die empörte Erwiderung von Asmongold und die extrem hohe Zuschauerzahlen bei diesen Clips wird das deutlich.

WoW Classic brachte den Streamer bis an die Spitze von Twitch – aber danach schien er ausgebrannt.

Asmongold ist nach einer längeren Pause zurück auf Twitch. Der Streamer hatte mit WoW Classic erheblichen Erfolg, aber der trieb ihn auch von der Plattform weg.