WoW: Ausgerechnet die unbeliebteste Erweiterung dauert am längsten

Battle for Azeroth fühlt sich für WoW-Spieler wie eine Ewigkeit an? Das ist nicht nur ein Gefühl – denn keine andere Erweiterung hat so lange angehalten.

Besonders die letzten Monate im Lebenszyklus einer Erweiterung von World of Warcraft ziehen sich oft in die Länge. Das nächste Addon steht bereits in Aussicht und neue Inhalte für die aktuelle Erweiterung sind nicht mehr angedacht. Das ist besonders ärgerlich, wenn die gegenwärtigen Inhalte unbeliebt sind, wie es bei Battle for Azeroth häufig der Fall war.

Doch Zahlen zeigen ganz klar: Battle for Azeroth war auch noch die längste Erweiterung von allen.

Woher stammen die Daten? Der Reddit-Nutzer slydragnus hat sich die Mühe gemacht, die Veröffentlichungsdaten der verschiedenen Erweiterungen anzuschauen. Daraus hat Starym auf icy-veins dann eine Liste erstellt, welche die Dauer sämtlicher Addons auflistet. Das Ergebnis stellen wir euch hier vor.

Hier die Plätze 8 bis 4 der Erweiterungen mit der längsten Lebensdauer im Schnelldurchlauf:

Platz 8: Warlords of Draenor mit 656 Tagen

Platz 7: Cataclysm mit 658 Tagen

Platz 6: The Burning Crusade mit 667 Tagen

Platz 5: Legion mit 714 Tagen

Platz 4: Wrath of the Lich King mit 754 Tagen

Platz 3: Mists of Pandaria mit 779 Tagen

Obwohl Mists of Pandaria zu seiner Zeit eher unbeliebt war, gewann die Erweiterung im Nachhinein einen deutlich besseren Ruf bei den Spielern. In der Nachbetrachtung war das frische, fast schon friedliche Setting der Erweiterung sehr positiv aufgenommen. Der ganze Kontinent Pandaria hatte ein tolles Design, es gab interessante Dungeons und für viele Spieler waren die Klassen und Spezialisierungen besser als jemals zuvor.

Mists of Pandaria hielt lange – vor allem der letzte Raid-Content.

Unvergessen ist aber wohl das größte Manko von Mists of Pandaria – die lange Zeit ohne neue Inhalte. Denn der letzte Raidtier, die Belagerung von Orgrimmar, musste die Spieler für satte 429 Tage bei Laune halten – über ein Jahr. So manch ein Raid-Freund hat davon noch heute ein Trauma und kann die Voicelines sämtlicher Bosse des Schlachtzuges im Schlaf mitsprechen.

Platz 2: Vanilla mit 784 Tagen

Auch wenn das im Rückblick nun einige verwundern mag, doch die Zeit von Vanilla-WoW war nicht so lang, wie man häufig denkt. Verglichen mit sämtlichen Erweiterungen liegt diese Zeitspanne sogar nur auf Platz 2 und nur wenige Tage vor Mists of Pandaria.

Classic war gar nicht so lange, wie viele denken.

Doch Vanilla war für viele Spieler die erste Begegnung mit einem MMORPG. Alles war neu, gänzlich unbekannt und viele Grundmechaniken solcher Spiele mussten erst gelernt werden. Daher fühlte sich diese Zeitperiode für viele deutlich länger an, auch weil die Dichte an Erinnerungen und ersten Erfahrungen hier größer ist.

Das dürfte auch einer der vielen Gründe sein, warum die Spieler so lange nach einem WoW Classic verlangt haben.

WoW Classic feiert Geburtstag – Doch zockt ihr überhaupt noch?

Platz 1: Battle for Azeroth mit 804 Tagen

Kaum zu glauben, aber Battle for Azeroth erreicht die bisher längste Lebensdauer sämtlicher WoW-Erweiterungen und durchbricht die Grenze von 800 Tagen. Obwohl BfA einen recht steten Zustrom an neuen Inhalten in Form von Patches hatte, gilt die Erweiterung schon jetzt als eine der unbeliebtesten überhaupt. Zu viele überladene Systeme, undurchdachte Inhalte wie Insel-Expeditionen oder Kriegsfronten und eine Story, die vielen Spielern nicht gefallen hat.

Battle for Azeroth – keine Erweiterung dauerte länger.

Doch immerhin ist das Ende in Sicht. Denn schon im Oktober erscheint die neue Erweiterung World of Warcraft Shadowlands und bringt zahlreiche Überarbeitungen und Verbesserungen. Auch die Story dürfte durch prominente Charaktere wie Uther und Arthas wieder ein bisschen anziehen.

Es bleibt abzuwarten, wie lange Shadowlands die Spieler bei Laune halten kann – und ob diese Erweiterung nicht auch einen neuen Rekord in der Dauer aufstellt.