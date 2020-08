WoW Classic feiert Geburtstag – Doch zockt ihr überhaupt noch?

World of Warcraft Classic existiert nun seit über einem Jahr. Wir schauen zurück und fragen euch: Seid ihr eigentlich noch dabei?

Knapp ein Jahr ist es nun her, seit World of Warcraft Classic den Blizzard-Fans einen lange gehegten Wunsch erfüllt hatte. Seit dem 26. August 2019 konnten Spieler das klassische Azeroth endlich nicht mehr nur auf dubiosen Piraten-Servern erlebt, sondern auch ganz legal unter Blizzards Flagge. Es wird also Zeit, kurz auf das vergangene Jahr zurückzublicken, und dann die Frage zu stellen: Seid ihr eigentlich noch aktiv in WoW Classic unterwegs? Oder ist der Rausch der Nostalgie längst wieder verflogen?

Die guten Seiten: Nostalgie und Gemeinschaft

Für viele Spieler wehte der erste Hauch der Nostalgie direkt mit dem Launch des Spiels. Tausende Charaktere tummelten sich in den Startgebieten und versuchten verzweifelt, ihre ersten Quests abzuschließen und gegen den massiven Lag zu bestehen. Rasch fanden sich Gruppen zusammen und vor den wichtigsten Bossen einer Quest bildeten sich auf vielen Servern Warteschlangen. Jeder kam der Reihe nach dran und wer aus der Reihe tanzte, der wurde verjagt. Der Zusammenhalt weitete sich manchmal auf fast alle Spieler eines Servers aus.

Brav anstehen für den Questmob – gehörte in Classic dazu.

Grundsätzlich war die Stimmung zum Start extrem positiv. Viele Gilden gründeten sich, Spieler suchten nach Gruppen und wurden stets fündig. In den Chat-Kanälen herrschte ausgelassene Stimmung und alles schien wie eine Weile das Schlaraffenland der WoW-Fans zu sein.

Viele Spieler fanden das, was sie in „Retail-WoW“ vermisst haben. Eine Entschleunigung, soziale Interaktionen und einfach das klassische Spielgefühl der ursprünglichen World of Warcraft. Selbst dann, wenn neue Herausforderungen heute viel kürzer bestehen als damals.

Die schlechten Seiten: Bots und der Leistungsgedanke

Doch nicht alles in Classic lief genau so, wie Spieler sich das gewünscht haben. Anfänglich überfüllte Realms konnte jeder noch verkraften und auch das länger als geplant andauernde Layering war in Ordnung. Weniger erträglich war jedoch die große Anzahl an Bots, die sämtliche Realms früher oder später einnahm. Besonders in Dungeons wie Düsterbruch oder Stratholme waren oft mehrere Dutzend automatisierte Farm-Gruppen unterwegs, die den Server mit wichtigen Materialien flutete. Das ruinierte die Ökonomie einiger Realms. Zugleich hatten Spieler über Monate das Gefühl, dass Blizzard nichts dagegen unternahm.

Blizzard versuchte, die Bots zu bannen – doch das gelang nicht immer.

Ein weiteres Problem war der Drang zur Leistungsoptimierung, der sich an vielen Stellen eingeschlichen hat. Viele verbanden mit der Vanilla-Erfahrung etwas Ungezwungenes, Freiheiten und mehr soziale Interaktion. Doch in vielen Fällen wurde das zerstört durch den Drang, alles mit „Best in Slot“-Items abzudecken, permanent sämtliche großen World-Buffs zu haben und generell auf maximale Effizienz getrimmt zu sein. Wer den Ansprüchen nicht genügte, wurde aus vielen Gruppen verwiesen.

WoW Classic – Seid ihr noch dabei?

Aber kommen wir nun zu Euch! Mit mehr als einem Jahr auf dem Buckel wird es Zeit nachzufragen, ob Blizzards Plan eines langfristigen WoW Classic zumindest in unserer Leserschaft aufgegangen ist. Daher haben wir hier eine Umfrage, mit der wir herausfinden wollen, wie es um eurer gegenwärtiges Interesse an Blizzards MMO geht.

Wenn ihr eure Antwort noch ein wenig ausführen wollt, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar und diskutiert fleißig mit.