7 vs Wild Staffel 3: Alle Teilnehmer stehen fest und das sind sie

Das erfolgreiche YouTube-Format “7 vs Wild” geht in die nächste Runde. Wir informieren euch über Drehort, Neuerungen und alle Teilnehmer der dritten Staffel von 7 vs Wild.

Was ist 7 vs Wild? 7 vs Wild ist eine Survival-Show des YouTubers Fritz Meinecke, die seit 2021 auf YouTube ausgestrahlt wird. In den ersten beiden Staffeln mussten 7 Teilnehmer je 7 Tage lang allein in der Wildnis ausharren.

Für die dritte Staffel wurden ein paar Änderungen durchgeführt, unter anderem gibt es jetzt 7 Zweiergruppen anstatt 7 einzelne Teilnehmer. Die Show soll zudem nicht mehr auf dem YouTube-Kanal von Fritz Meinecke laufen.

Das sind die Teilnehmer der dritten Staffel von 7 vs Wild:

Fritz Meinecke und „Survival Mattin“ Produzent Fritz Meinecke geht zum dritten Mal an den Start und holt sich Survival Mattin in sein Team. Der Outdoor-YouTuber Survival Mattin war bereits in der 1. Staffel dabei.



Die „Naturensöhne“ Andreas Schulze und Gerrit Rösel Andy und Gerrit teilen ihre Begeisterung für die Wildnis auf YouTube. Die gebürtigen Berliner lieben die Natur und das (Über)Leben im Wald (via steady).



Kevin „Papaplatte“ Teller und Dominik „Reeze“ Reezmann Der Twitch-Streamer Papaplatte wurde mit der Anfrage zur Show in seinem Urlaub auf Madeira überrascht. Sein Team komplettiert Reeze, ein Streamer, Podcaster und YouTuber. Gemeinsam führen sie den Podcast „Edeltalk“, in dem Papaplatte kürzlich von einem skurrilen Sex-Abenteuer erzählte.



Joey Kelly und Andreas Kieling Joseph „Joey“ Kelly ist ein Musiker, der als Mitglied der Pop- und Folkband The Kelly Family bekannt geworden ist. In seiner Jugend begann er mit Kickboxtraining. Auch danach nahm er an verschiedenen sportlichen Wettbewerben teil. Andreas Kieling ist ein Dokumentarfilmer mit dem Schwerpunkt auf Natur-, Tier- und Abenteuerthemen.



Hannah Assil und Ann-Kathrin „Affe auf Bike“ Bendixen Hannah Assil bezeichnet sich auf ihrer Website als „Naturvermittlerin mit Leib und Seele“. Abgeschlossen hat sie Ausbildungen zum Nationalpark Ranger sowie zur Bergwanderführerin in Tirol. Zudem habe sie fast 20 Jahre lang Theater gespielt und 10 Jahre in Budapest gelebt. Ann-Kathrin Bendixen schreibt auf ihrer Website, dass sie seit 2 Jahren auf einer Motorradtour sei. Ihr Name „Affe auf Bike“ entstand aus Mobbingerfahrungen in der Schule – dort wurde sie aufgrund ihrer Segelohren Dumbo und Affe genannt. „Nach dem Motto „In your Face Haters“, so Ann-Kathrin.



Auch Twitch-Bekanntheit MontanaBlack wurde angefragt, sagte aber ab, da er „nicht die Eier dazu“ habe.

Infos zu Start und Ort von 7 vs Wild

Wann beginnt die dritte Staffel von 7 vs Wild? Die dritte Staffel der Survival-Show soll im November oder Dezember 2023 auf YouTube laufen (via Rheinische Post). Dafür soll es dann einen YouTube-Kanal geben, der extra für das Format erstellt wird.

Wo wird 7 vs Wild gedreht? In einem YouTube-Video erklärte Fritz Meinecke im April das neue teambezogene Format der Survival-Show und offenbarte den neuen Schauplatz der kommenden Show: Kanada.

Während Staffel 1 in Schweden und Staffel 2 in Panama gedreht wurde, geht es für die Teilnehmer der dritten Staffel von 7 vs Wild nach British Columbia (Kanada), was an Alaska grenzt.

Das sind die Änderungen für die dritte Staffel:

Es wird keine „Spiele“ mehr geben, der Fokus liegt auf dem Überleben

Alle Teilnehmer erhalten den gleichen Schlafsack und eine Trinkflasche, die sie nach eigenem Bedarf füllen können – auch mit Messern oder Feuersteinen

Die Teilnehmer treten jetzt in 7 Zweiergruppen gegeneinander an, die sie selbst festlegen

Die dritte Staffel soll 14 Tage andauern, also doppelt so lange, wie die Staffeln davor

Wer steckt hinter 7 vs Wild?

Fritz Meinecke ist ein deutscher Webvideoproduzent aus Magdeburg. Auf YouTube folgen über 2,7 Millionen Menschen seinen Survival- und Bushcrafting-Abenteuern. 2022 geriet Meinecke des Öfteren in die Kritik.

Wodurch ist Fritz Meinecke in die Kritik geraten? Der Produzent der Survival-Show 7 vs Wild äußerte sich während einer Fahrrad-Tour in Ungarn sexistisch gegenüber einer Frau, nutzte ihr Gesicht für ein Thumbnail eines seiner Videos.

Für seine Äußerung und das Verwenden des Fotos kassierte er Kritik.

Von dieser Kritik war er jedoch offenbar genervt und ließ sich auf Instagram über die „verweichlichten Gutmenschen“ aus. Auf die Frage, wieso er „immer so toxic“ sei, reagierte er mit einem Rundumschlag gegen alles und jeden.

In einer Instagram-Story schrieb er auf die Frage, dass er sich oft extrem zurückhalte, denn wenn er wirklich aussprechen würde, was er denkt, würde er überall gebannt werden. Das Wort „Shitstorm“ würde „ein neues Level erreichen.“

„Mir geht diese völlig verweichlichte Gutmenschen Gesellschaft so auf die Eier. […] Immer politisch korrekt.“, so Fritz Meinecke.

Weiteres erfahrt ihr hier: Schöpfer des YouTube-Hits „7 vs Wild“ macht Rundumschlag auf Instagram, wettert gegen alles und jeden