„Ihr könnt uns alle mal“ 7 vs. Wild Staffel 3 ist vorbei – So viel wiegen die Teams am Ende des Abenteuers

Nach 14-Tagen in der Wildnis ohne wirkliche Nahrungsquelle, haben die Kandidaten einiges abgenommen. In der Serie wurde das Start- und Endgewicht der Sieger von 7 vs. Wild gezeigt.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu Episode 1–16 von 7 vs. Wild Staffel 3

So ging Staffel 3 zu Ende: Heute ging die letzte Folge 7 vs. Wild der 3. Staffel auf Freevee online. Von 7 Teams sind noch 3 Teams dabei. Die anderen Teams sind bereits ausgeschieden. Folge 16 zeigt die Abholung und den Tag davor. Auf YouTube wird noch eine Bonusfolge erscheinen.

Wer hat bis zum Ende durchgehalten? Bis zum Ende der Serie haben 3 Teams regelkonform durchgehalten. Ob Joey Kelly (51) es geschafft hat, ist unklar. Seine Reise wird in einer Bonusfolge auf YouTube dokumentiert. Nach dem sein Teampartner Jan Schlappen (25) bereits nach etwa einer Woche das Survival-Abenteuer beendete, blieb Joey Kelly alleine zurück.

Die 6 Sieger von 7 vs. Wild Staffel 3 heißen:

Ann-Kathrin „Affe auf Bike“ Benedixen (23) und Hannah Assil (32)

Jens „Knossi“ Knossala (37) und Sascha Huber (31)

Kevin „Papaplatte“ Teller (26) und Dominik „Reeze“ Reezmann (28)

Mit diesen Siegern haben die Fans wohl am wenigsten gerechnet. Gerade die Survival-Profis sind früher als von vielen Fans erwartet, ausgeschieden.

Was passierte vor der Abholung? Noch vor der Abholung zogen alle Teilnehmer eine Bilanz ihres Aufenthalts in Kanada. Das Wildcard-Team war besonders stolz auf die eigene Leistung. Hannah Assil (32) gab dabei noch ein klares Zeichen an die Hater, die dem Team keine Chance ausgesprochen hatten: „Ihr könnt uns alle mal!“

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Bis zu 16,8 Kilogramm Gewichtsverlust bei 7 vs. Wild

Wie viel Gewicht haben die Sieger verloren? Die „7 vs. Wild“-Kandidaten haben einiges an Gewicht verloren. Wir haben für euch die Start- und Endgewichte und den Gewichtsverlust in einer Tabelle zusammengefasst.

Name Startgewicht Endgewicht Gewichtsverlust Gewichtsverlust in % Affe auf Bike 53,5 KG 48,3 KG – 5,2 KG 9,72 % Hannah Assil 63,6 KG 58,6 KG – 5,0 KG 7,86 % Knossi 100,3 KG 89,0 KG -11,3 KG 11,3 % Sascha Huber 83,6 KG 75,0 KG -8,6 KG 10,28 % Papaplatte 82,5 KG 73,0 KG -9,5 KG 11,51 % Reeze 147,0 KG 130,2 KG – 16,8 KG 11,42 % Quelle: Amazon Freevee 7 vs. Wild Folge 16

Im „Behind-The-Scenes“-Format der Show, verrieten einige Teilnehmer bereits, dass sie sich über den Gewichtsverlust freuen. Für andere heißt das jedoch wochenlanges Essen und Trainieren, um den Körper wieder aufzubauen.

Wie lief die Abholung ab? Die Abholung war von positiven Emotionen geprägt: Alle Sieger waren glücklich, endlich wieder andere Menschen zu sehen, als nur ihre Partner. Über den Energie-Riegel und die anderen Snacks freuten die Kandidaten sich besonders.

Als Erstes wurde das Wildcard-Team von Hannah und Affe auf Bike abgeholt. Hannah wirkte dabei sehr glücklich und rief vor Freude „Wir haben es geschafft“. Auf die Frage hin, wie viele Teams es wohl noch geschafft hätten, hieß es „Alle, ich glaube, alle haben es geschafft“.

Als zweites Team wurde das Team von Knossi und Sascha abgeholt. Die Influencer, die als Freunde in das Projekt gehen, warteten bereits an den Klippen auf das Boot. Über den Anblick der „Mädels“ waren sie sehr erfreut. Am Ende konnte das Team laut eigenen Angaben in der Serie 44 Fische fangen, so viel wie noch kein Teilnehmer oder Team zuvor. Auch das Team ist sich sicher, alle Teams haben es geschafft.

Als drittes Team wurden Papaplatte und Reeze abgeholt. Das Team wartete bereits am Strand auf das Boot. Bei der Abholung wurde das Team euphorisch, Papalatte sprang trotz mangelnder Energie vor Freude in die Luft. Reeze meint vor der Kamera noch „Ich bin gespannt, was die Waage sagt“ er selbst hatte also bereits das Gefühl einiges abgenommen zu haben.

Wer wartete im Camp auf die Teilnehmer? Alle Teams kamen gut im Base-Camp an. Dort warteten bereits die ausgeschiedenen Teilnehmer und deren Familien der Sieger auf die 6. Für alle ein emotionaler Moment, bei dem sogar die Tränen flossen. Auch ein großes Buffet wartete bereits auf die Sieger. Alle Sieger erhielten einen gravierten Stein mit ihrem Namen darauf, der von der Insel, auf der die Dreharbeiten stattfanden, kommt.