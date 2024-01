Die Fans von 7 vs. Wild diskutieren kontrovers über Joey Kelly und Jan Schlappen

In der 3. Staffel von 7 vs. Wild sollte Musiker Joey Kelly (51) eigentlich mit dem Dokumentarfilmer Andreas Kieling antreten. Daraus wurde aber nichts. Er landete dann mit Jan Schlappen auf der Insel und es gab eine ganz besondere Team-Dynamik. Darüber diskutieren Zuschauer der Survival-Show nun.

Das war die Situation:

Joey Kelly, früher mal Straßenmusiker und Weltstar, ist ein bekannter Abenteurer: Daher bot es sich an, dass er bei 7 vs. Wild mitmacht.

Als sein Partner war eigentlich der Natur-Filmer Andreas Kieling vorgesehen: Die beiden galten als Favoriten, die Show zu gewinnen.

Doch Kieling schied wegen eines Fehlverhaltens schon vor dem Start aus, Joey Kelly ging dann mit dem Ersatzteilnehmer Jan Schlappen (25) in die Wildnis. Schlappen ist ein Twitch-Streamer und YouTuber und ist vor allem für seinen “Freerunning” und “Parkour”-Content bekannt.

8 Stunden Maloche auf der einsamen Insel

Was für eine Dynamik hatten die beiden? Joey Kelly gilt als „Mentalitätsmonster“: Er konzentrierte sich einzig auf den Bau einer Unterkunft. Im Gegensatz zu anderen Teilnehmern, die frei stehende Holzkonstruktionen errichteten und damit nach kurzer Zeit fertig waren, wollte Joey eine „Höhle“ bauen. Das kostete viel Kraft und Aufwand.

Jan Schlappen begann die Show noch mit einiger Motivation, doch die schwand rasch. Immer wieder beschwerte sich der 25-Jährige über die Langeweile, wie sehr ihn das Nichtstun belaste. In den Ausschnitten, die ihn und Kelly zeigten, nahm er zunehmend eine passive Rolle ein, hörte nur zu, wie Joey Kelly Dinge erklärte und schien stumm zu leiden.

An Tag 7 zog Schlappen die Notbremse: Er lerne hier nichts mehr über sich, verliere sich als Person, wolle wieder unterhalten und Gas geben. Kelly bat ihn doch wenigstens bis zum nächsten Morgen zu warten, doch Schlappen verließ die Insel.

Hätte Joey Kelly etwas tun können, um Schlappen zu motivieren?

Das ist jetzt die Diskussion: Auf reddit wird eine Diskussion geführt, inwiefern Joey Kelly als erfahrener Abenteuer dafür verantwortlich ist, dass Jan Schlappen das Projekt abgebrochen hat und ob er mit seiner Idee von Survival den Survival-Anfänger Schlappen nicht maßlos überfordert habe.

Es gibt da ganz verschiedene Erklärungen:

Einige sehen die Schuld eindeutig bei Joey Kelly. Der habe sich nur auf den Höhlenbau konzentriert, nicht nach Nahrung gesucht oder die Insel erkundet. Das habe nichts mit Survival zu tun und sei „reine Maloche“ – da hätte jeder Partner abgebrochen.

Für andere ist Jan Schlappen das klare Problem: Bei dem habe die „Handysucht“ gekickt, er habe sich gar nicht auf die Herausforderung vorbereitet und schon von Tag 1 an gezeigt, dass er keine Lust auf das Projekt hatte. Niemand hätte ihn daran gehindert, sich was zu essen zu suchen oder zu angeln.

“Bei 8 Stunden buddeln ohne Essen wäre jeder gegangen”.

Das sagen die Kritiker von Joey Kelly: Ein Nutzer auf reddit sagt: „Die kommen den ersten Tag da an, und sitzen quasi nur am Strand rum. Kein Scouting, kein Shelterbau, kein Feuer, keine Schlafplatzsuche, kein gar nix. Als es dunkel wird, werfen die beiden Schlafsäcke auf den nassen Kies und pennen da. Und am 2. Tag kommt Joey dann auf die Idee, ne Höhle zu graben.“

Es heißt: Jan habe zu Beginn richtig mitgezogen. Doch am 3. Tag nach stundenlangem Buddeln und ohne Essen die Motivation verloren. Das könne man ihm nicht verdenken. Er sei ein Survival-Anfänger. Andere Teilnehmer wie Renzmann hätten nicht einfach „stundenlang und ohne Essen gebuddelt“, sondern Joey Kelly früh gesagt, dass sein Plan nicht funktioniert.

Ein weiterer Nutzer sagt: Joey habe Jan erklärt, er müsse nichts wissen, denn Joey habe alle Survival-Skills. Doch die habe er überhaupt nicht genutzt und nicht für Essen gesorgt. Der Plan hätte vielleicht für Kelly und Kieling funktioniert „Hungern und Ablenken“, aber nicht für Jan Schlappen.

Andere sagen: Joey sei eben kein Team-Spieler, sondern ein Solo-Kämpfer. Der sei in so einem Fokus gewesen, dass er links und rechts nicht mehr gesehen haben.

“Die Handysucht kickt rein”

Das sagen die Kritiker von Jan Schlappen: Schlappen wirft man vor allem ein falsches Mindset vor. Dem sei ständig langweilig gewesen und die Handysucht habe gekickt. Er habe sich nicht richtig auf die Show vorbereitet und sei noch kindisch.

Man könne von Joey ja nicht erwarten, für ihn, den Butler zu spielen und ihm noch Essen zu suchen: „Joey ist doch kein Babysitter und Jan ist ein erwachsener Mann.“

Ein anderer sagt. Es sei schon fast respektlos, bei so einer Show mitzumachen, keine Skills mitzubringen und seinem Teampartner so zur Last zu fallen. Die beiden hätten überhaupt nicht harmoniert.

Die Harmonie hat offenbar nicht gestimmt

Als Beispiel für die mangelnde Harmonie wird eine Szene angeführt, bei der Jan Schlappen erzählt, wie toll er Joey Kelly findet und wie nahe man sich gekommen ist.

Doch Joey Kelly begrüßt ihn danach mit „Lars!“, worüber sich die Fans noch immer lustig machen.

Auch die anderen Teilnehmer – und Jan Schlappen selbst – können sich über die Szene prächtig amüsieren.

Es fällt schon auf, dass die Teams, die es bis zum Ende durchgestanden haben, alle eine harmonische Beziehung zueinander geführt haben und sich auch prächtig unterhalten konnten.

