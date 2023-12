Fans von 7 vs. Wild diskutieren die neue Folge 15: „Alle Internet-Experten von links auf rechts gezogen“

Gestern Nacht erschien die Folge 15 der Survival-Show „7 vs. Wild“. In der Community diskutieren die Fans, wie die wenigen verbliebenen Teilnehmer die letzten Stunden vor der Abholung verbringen.

Wer ist aktuell noch bei 7 vs. Wild dabei? Die Folge 15 beschäftigt sich mit den Tagen 12 und 13 der aktuellen Staffel 3, die Show ist in den letzten Zügen. Die erfahrenen Teams sind ausgeschieden, die Favoriten Fritz Meinecke und Survival Mattin sogar schon an Tag 3.

In der Wildnis von Kanada sind noch:

Sascha Huber und Knossi – die beiden Streamer sind bester Laune, haben einen idealen Spot erwischt, fast 40 Fische gefangen und verbringen ihre Zeit damit, „dem Alltag zu entkommen und mal richtig nachzudenken“. Sie widmen sich vor allem dem Fischfang. Die beiden machen den Eindruck, als könnten sie noch Wochen in der Wildnis bleiben

Das Damen-Team, Affe auf Bike und Hannah Assil, leiden unter dem anhaltenden Hunger, kommen sich menschlich aber nahe. Die beiden so ungleichen Frauen loben einander in den höchsten Tönen, schwärmen von der Freundschaft, die in der Zeit entstanden ist

Die beiden Gaming-Streamer Papaplatte und Reeze pfeifen aus dem letzten Loch, sehnen sich vor allem danach mal was anderes zu schmecken als Schlamm und den gelegentlichen Elotrans-Trunk. Sie wollen die letzten Tage vor der Abholung nur irgendwie herumbekommen. Sie quälen einander mit ausführlichen Schilderungen, was man essen wird, sobald die Show vorbei ist. Ohne Energie bewegen sich die beiden kaum noch vom Shelter weg. Aber gerade die zwei unterhalten die Fans am besten.

Der großen Waschung folgt ein Selbst-Experiment für die Wissenschaft

So diskutieren die Fans die Folge: Die meistdiskutierten Aktionen der Folge kamen von Papaplatte und Reeze. Die beiden Gaming-Streamer sahen im Vorfeld viele Zuschauer als die Typen, die als Erstes die Show verlassen würden. Auch Trymacs und Rumathra wollten unbedingt, besser als Papaplatte und Reeze sein , aber die zwei Freunde und Podcaster haben sich trotz schwierigem Spot durchgebissen:

Die beiden planen „die große Wanderung“ zum Strand, um den letzten Tag ohne Shelter auf das Boot zu warten

Zuerst kam es bei Reeze aber zur „große Waschung“: 140-Kilo-Mann Renzmann wusch sich im Intimbereich, was von Papaplatte aufmerksam gefilmt und kommentiert wurde.

Highlight der Folge war aber ein „Experiment für die Wissenschaft“. Die beiden stellten sich Rücken an Rücken und gingen 100 Schritte in den Wald. Sie wollten herausfinden, ob man nach 13 Tagen in der Wildnis noch masturbieren könne – die Ergebnisse teilte man den Fans dann im Shelter mit

Bin so stolz auf Reeze und Papaplatte

So wird das kommentiert: Auf reddit sagt ein Zuschauer:

„Ich stelle mir gerade diese Survival Andies vor, die ihren Ohren und Augen nicht glauben können. Ich liebe die beiden so sehr dafür.“

Andere sagen:

„Bin so stolz auf Reeze und Papaplatte. Die haben wirklich alle Internet-Experten von links auf rechts gezogen. Feier ich. Und musste diese Folge so oft über die beiden lachen.“

„Alle dachten am Anfang, die Mädels und Knossi/Sascha sind die zwei Teams, die es packen, aber dass die zwei Gigachads Kevin und Reeze als 3. Team ebenfalls das durchziehen. Das gefällt den Backseat-Survivorn, glaube ich, gar nicht.“

Was war bei den anderen Teams los? Die beiden anderen Teams zeigten in ihren Abschnitten vor allem, wie sehr sie einander schätzen:

Knossi kraulte Sacha Huber begeistert den Bart.

Hannah Assil sagte in die Kamera, wie sehr sie Affe auf Bike schätze und dass die mit ihrer quirligen Art sie perfekt ergänze. Sie stellte heraus, wie toll sie es finde, dass sich Affe auch über Kleinigkeiten freue und begeistern könne.

Auch hier kommentieren die Fans die gezeigten Szenen mit viel Sympathie:

Hannah und Affe sind mittlerweile wirklich endgültig Mutter und Kind geworden. […] Es ist einfach nur knuffig.

„Hannahs Monolog war einfach nur schön. Ihr 2 seid ein echtes Dreamteam.“

„Diese gute Laune an Tag 11 von Knossi und Sascha ist einfach so unglaubliche, bei den beiden fühlt sich das wirklich wie Tage 1-2 an. Was für eine grandiose Leistung.“

Das steckt dahinter: Gerade Papaplatte und Renzmann wurden vor der Show sehr kritisch betrachtet, die sah man als typische Stadt-Kinder und eher verweichlicht an und dachte, die würden es nicht lange in der Widlnis aushalten.

Aber schon bei den ersten Folgen wurde gelobt, wie liebevoll, freundschaftlich und wertschätzend die beiden miteinander umgehen. Gerade dieser Umgang miteinander scheint sich wirklich auszuzahlen.

Während die Diskussion um 7 vs. Wild in den letzten Wochen eher negativ war und sich viel um Probleme in der Organisation drehte, war die aktuelle Folge für viele wohl einfach eine Wohlfühl-Folge, bei der viel gelacht wurde.

