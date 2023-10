Twitch: Streamer flieht am 2. Tag vom Event seines Kumpels Trymacs: „Respektloses Verhalten“

Maximilian „Trymacs“ Stemmler gehört zu den größten Streamern im deutschen Twitch. Wenn er ein Event veranstaltet, ist jeder gerne dabei – doch ausgerechnet einem seiner engsten Freunde reicht es nun. Wieland „Rumathra“ Welte verließ die LAN-Party des Streamers vorzeitig.

Um wen geht es? Die Twitch-Streamer Maxiilian „Trymacs“ Stemmler und Wieland „Rumathra“ Welte sind seit Jahren gut befreundet und häufig als Team bei Events vertreten. Auch bei der 3. Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild traten sie als Duo an.

Teilnehmer Jens „Knossi“ Knossalla rechnete den beiden aufgrund ihrer langjährigen Freundschaft sogar höhere Chancen aus, die zwei Wochen in der Wildnis gemeinsam zu überstehen: Die würden ja alles zusammen machen, sogar in einem Bett schlafen.

Nun gibt es allerdings Zweifel daran, ob Trymacs und Rumathra es zwei Wochen gemeinsam ausgehalten haben können: Denn Rumathra verließ das Event seines Kumpels vorzeitig nach knapp 2 Tagen.

Eigentlich sollte sich bei dem Event alles um Minecraft drehen.

Trymacs soll Event-Teilnehmern strenge Regeln auferlegt haben

Was ist das für ein Event? Trymacs veranstaltet seit dem 28. Oktober 2023 eine LAN-Party für das Minecraft-Event Craft Attack. Dabei soll es sich eigentlich um einen achttägigen Streaming-Marathon handeln, doch bereits am Sonntag, dem 29. Oktober, verließ Rumathra überraschend das Event.

In einem Clip ist zu sehen, wie Rumathra die Streamer-Party verlässt: Er habe keinen Spaß, fühle sich schlecht behandelt. Bereits beim letzten Event sei es ihm so gegangen, er habe es jedoch noch einmal probieren wollen. Da sich nichts geändert habe, gehe er jetzt.

Trymacs behauptet, dass es bei dem Streit um ein Rezept für Käsespätzle gehe, doch der Streamer bestreitet das und nennt den Vorwurf zudem „völlig krank“. Das Video haben wir euch hier eingebunden:

In einem separaten Statement erklärte Rumathra, Trymacs habe ihn „einfach unglaublich abgefuckt“. Der Streamer berichtet davon, wie es bei dem Event zugegangen sei: Er habe sehr leise sein müssen, nicht gut geschlafen. Außerdem habe es viele Regeln gegeben. So habe man etwa keine Zwiebeln in den Müll geben dürfen, ohne diesen sofort runterzubringen.

Zudem sei die ganze Zeit auf ihm herumgehackt worden, so Rumathra. Er habe deutlich gemacht, dass ihm das nicht gefalle, doch Trymacs habe weitergemacht. Offenbar soll Trymacs sich ganz anders verhalten, wenn sie zu zweit seien. Doch in einer Gruppe wende er sich schnell gegen Rumathra.

Der Streamer sagt allerdings auch: Er sei nicht sauer auf Trymacs. Schließlich sei ihm vorher klar gewesen, wie der so drauf sei und, dass er ihn nicht werde ändern können. Bei solchen Events wolle er jedoch nicht mehr mitmachen (via YouTube).

Fans finden Trymacs respektlos

Wie kommt das an? Tatsächlich scheinen viele Fans auf der Seite von Rumathra zu sein. In den Kommentaren auf YouTube loben sie ihn dafür, für sich eingestanden zu sein und die Reißleine gezogen zu haben.

Trymacs hingegen kommt weniger gut weg: Der sei ziemlich abgehoben geworden, habe sich respektlos verhalten. Auch, dass er Rumathra sofort ersetzt habe, kommt nicht gut an. Auf Reddit gibt es gleich mehrere größere Threads, die sich dem Thema widmen.

So schreibt u/ziemlichsus in einem Thread mit dem Titel „Trymacs’ respektloses Verhalten gegenüber Rumathra“: „Ich finde einfach, dass dieses Verhaltet aufgezeigt und kritisiert werden soll. […] In diesem Clip finde ich Trymacs nicht mehr lustig, sondern nur noch respektlos:“

In einem Thread im Subreddit zu 7 vs. Wild diskutieren Nutzer zudem, ob die beiden wirklich zwei Wochen in der Wildnis zusammen ausgehalten haben können, wenn sie es nun kaum zwei Tage schaffen.

Viele Zuschauer ziehen eine Parallele zu Chefstrobel. Der Twitch-Streamer gilt ebenfalls als Freund von Trymacs. In Clips machte sich Trymacs jedoch oft über seinen Kumpel lustig und auch in den Kommentaren unter Compilations schien es „in“ zu sein, den Streamer nicht zu mögen.

Kürzlich erklärte er in einem emotionalen Stream, wie sehr ihm die ständige Negativität zusetzt: Er hat es satt, der „Depp vom Dienst“ zu sein.