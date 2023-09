„Unangenehmes Gefühl“ – Zwei deutsche Twitch-Streamer fühlen sich vom großen Minecraft-Event ausgeschlossen

Das Klötzchen-Spiel Minecraft erfreut sich auch nach über 10 Jahren noch großer Beliebtheit auf YouTube und Twitch. In die eingeschworene Community hineinzukommen, ist jedoch gar nicht so einfach, wie die Streamer Rohat und Elias EliasN97 Nerlich feststellen müssen.

Was ist das für ein Event? In Craft Attack versammelt sich die deutsche Twitch- und YouTube-Szene regelmäßig, um gemeinsam Minecraft zu zocken. Gegründet wurde das Projekt 2014 von Rewinside, am 28. Oktober 2023 soll es in die 11. Runde gehen.

Zu den regelmäßigen Teilnehmern gehören unter anderem Trymacs, Rewinside und BastiGHG, der größte deutsche Minecraft-Streamer. Durch die Reichweite, welche die Großen mitbringen, kann Craft Attack auch Karrieren ins Rollen bringen: So verhalf das Event Reved seinerzeit zum Durchbruch und machte sie zur größten deutschen Twitch-Streamerin.

Zwei deutsche Content Creator werden jedoch voraussichtlich nicht mit an den Start gehen, sie fühlen sich unerwünscht.

Trotz Einladung unwillkommen

Welche Streamer sind das? In einem Stream vom 26. September unterhielten sich Rohat und Elias „EliasN97“ Nerlich – die deutsche Nummer 1 auf Twitch – über das Projekt. EliasN97 berichtete, als Teilnehmer vorgeschlagen worden zu sein.

Er habe jedoch das Gefühl, dass „die alle nicht wollen“ und die „eingefleischte Community“ etwas gegen seine Teilnahme hätte. Schließlich könne er das Spiel gar nicht richtig spielen, so EliasN97. Der Streamer hatte sich Anfang des Jahres an Minecraft versucht und dabei ziemlich verpeilt gewirkt.

Wie Rohat berichtet, sei er bereits im Jahr zuvor eingeladen worden, bei einer Abstimmung hätten sich die Veranstalter dann jedoch gegen ihn entschieden. Dieses Jahr sei er zwar erneut gefragt worden, es habe für ihn jedoch wenig Sinn, teilzunehmen, wenn die Leute ihn gar nicht wirklich dabei haben wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Der Twitch-Streamer erklärt, es sei ihm wichtig, dass sich auch alle verstehen und „gut miteinander“ seien, wenn man auf einem Server gemeinsam zockt. Wenn dann eine Person dabei wäre, die man nicht gut kennt und die einen nicht mag, sei das ein „unangenehmes Gefühl“, so Rohat (via TikTok).

Wie kommt das an? In den Kommentaren auf TikTok sind sich die Zuschauer uneinig, was sie von einer möglichen Teilnahme der beiden Twitch-Streamer an Craft Attack halten sollen. Einige verkünden tatsächlich, dass Rohat nicht „dazu gehöre“ oder äußern Bedenken, dass EliasN97 schnell aus dem Projekt aussteigen und sich anderen Sachen zuwenden würde.

Andere fürchten, dass Rohat wie im Vorjahr ein eigenes Minecraft-Event abhalten könnte, das dann einige größere Streamer anziehen und Aufmerksamkeit von Craft Attack ablenken könnte. Sie wollen wohl keine Zersplitterung der Community.

Di1ara, die erst seit Kurzem auf Twitch unterwegs ist, aber nach einer Woche bereits zu den größten deutschen Streamerinnen gehörte, wird als mögliche Teilnehmerin gehandelt.