In der Vorbereitungsphase der Survival-Show 7 vs. Wild soll es zu einem Vorfall zwischen zwei Teilnehmern gekommen sein. Der 63-jährige Andreas Kiesling wurde noch vorm Start der Show herausgeworfen. Allerdings ist es ausgerechnet das Opfer, welches wütende Kommentare in den sozialen Medien abbekam.

Um was für einen Vorfall geht es? Die Teilnehmer der 3. Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild meldeten sich am Wochenende des 26. und 27. August 2023 aus der kanadischen Wildnis zurück. Welche Zweier-Teams die vollen 2 Wochen überstanden haben, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis.

Wie das Orga-Team der Show über Instagram bekannt gab, wird ein Teilnehmer bei der Ausstrahlung jedoch nicht zu sehen sein: Der Dokumentarfilmer Andreas Kieling wurde aufgrund eines “Vorfalls” mit einer anderen Kandidatin während der Vorbereitungsphase ausgeschlossen.

Was genau sich zwischen dem 63-Jährigen und der 40 Jahre jüngeren Ann-Kathrin Bendixen alias “Affe auf Bike” zugetragen hat, ist nicht bekannt. Im offiziellen Post ist lediglich von einer “Grenzüberschreitung” die Rede.

Die Nachricht sorgte für Aufruhr in den sozialen Medien. Es war jedoch ausgerechnet das Opfer in dieser Situation, welches den Zorn einiger Nutzer auf sich zog. Auf Social Media spekulierten Nutzer, ohne Details des Vorfalls zu kennen, die Frau habe sicher überreagiert und mutmaßten, der Mann sei sicher unschuldig.

„Affe auf Bike“ erhält Hate-Kommentare

Was ist der aktuelle Stand? Nach der Bekanntgabe des Ausschlusses von Kieling spekulierten viele Fans, was genau da vorgefallen sein könnte. Während es durchaus Anteilnahme für die 23-Jährige gab, sah sich Bendixen auch Anfeindungen in den Kommentaren zu ihren Posts ausgesetzt.

Auf dem Account von 7 vs. Wild erschien daraufhin eine Klarstellung. Demnach hätten mehrere Personen den “grenzüberschreitenden Vorfall” beobachtet: Der Ausschluss erfolgte also nicht aufgrund einer bloßen Anschuldigung durch die Teilnehmerin.

Andere Teilnehmer beziehen Stellung

Auch andere Teilnehmer bezogen mittlerweile klar Stellung. So schrieb der Veranstalter Fritz Meinecke in seiner eigenen Story auf Instagram, er sei selbst dabei gewesen und stehe hinter den Entscheidungen der Orga.

Die „Naturensöhne“ Andreas Schulze und Gerrit Rösel, zeigten sich „entsetzt“ von den Kommentaren und fragten: „Wie können Menschen nur so ignorant und ekelhaft sein?“ Das Verhalten des Dokumentarfilmers hätten sie selbst miterlebt und als „absolut widerlich“ empfunden (via Reddit).

Affe auf Bike selbst äußerte sich in ihrer eigenen Story auf Instagram. Der Vorfall sei für sie sehr unangenehm gewesen. Kieling habe sich hinterher allerdings bei ihr entschuldigt und die ganze Sache sei für sie damit abgeschlossen.