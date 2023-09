Meinecke sagt: In diesem Moment seien alle Beteiligten in einem absoluten Schock-Zustand gewesen.

Aber quasi instant an den Arsch ranzugehen, sich diesen Arsch – wir reden nicht davon, dass die Hand so ein bisschen leicht runtergerutscht ist. Da wurde richtig schön zugelangt, da wurde richtig feinst zugelangt, gepackt, gedrückt.

Das sagt Fritz Meinecke nun: Der Gründer der Show, Fritz Meinecke, hat den Vorwurf jetzt präziser geschildert (via twitter ). Auch der Twitch-Streamer Papaplatte, der ebenfalls an der Show teilnahm, äußerte sich dazu.

Das sagte die Betroffene: Ann-Kathrin Bendixen sagte (via derwesten ), sie wisse gar nicht, wie sie nach dem ganzen Drama wieder ins normale Leben starten solle. Sie wisse nicht, wo oben, wo unten ist. Das sei Wahnsinn, was unsere Gesellschaft aus sowas macht.

Das sagte Kieling : In einem Statement zu den Vorwürfen ließ Kieling über seinen Anwalt ausrichten (via t-online ):

Bei der Survival-Show „7 vs. Wild“ kam es noch vorm Start der 3. Staffel zu einem Vorfall: Der 63-jährige Andreas Kieling durfte nicht an der Staffel teilnehmen. Der Chef der Show, Fritz Meinecke, erklärt jetzt, was dort genau mit der Kandidatin “Affe auf Bike” vorgefallen ist.

