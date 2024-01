Papaplatte ist enttäuscht von 7 vs. Wild, sagt, der Spot seines Teams wurde kurz nach der Aussetzung geleakt

Immer wieder Kritik an der Produktion: Der Leak des Spots von Papaplatte und Reeze ist nicht die einzige Enttäuschung bei der dritten Staffel von 7 vs. Wild. Die Produktion und generelle Organisation der Survival-Serie hat dieses Jahr viele Fans enttäuscht.

Zuvor berichtet der 27-Jährige, dass bereits an Tag 1, kurz nach der Aussetzung, der Platz auf Social Media geleakt wurde, an dem sich Papaplatte und Teamkollege Reeze während der Staffel aufhielten.

Was erzählt Papaplatte? Papaplatte sprach während eines Twitch-Streams enttäuscht von der dritten Staffel von 7 vs. Wild und trifft sogar das vernichtende Fazit: „Die Organisation und die Tage davor waren das eigentliche Survival. Das sag ich dir Realtalk. Das, was da alles noch im Hintergrund passiert ist, Bruder, ist wirklich wild.“

Neben vielen anderen bekannten deutschen Content-Creatoren war Papaplatte einer der Teilnehmer von der dritten Staffel der Survival-Serie 7vs. Wild . Dort trat er in einem Team mit Dominik “Reeze” Reezmann an.

Die dritte Staffel von 7 vs. Wild steht weiterhin in der Kritik. Jetzt äußerte Papaplatte seine Enttäuschung und erzählt, der Platz seines Teams sei kurz nach der Aussetzung von einem Mitarbeiter auf Social Media geleakt worden.

