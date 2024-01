Das Feedback zur neuen Folge von 7 vs. Wild war so negativ, dass sie Bild und Titel austauschen mussten

Twitch-Streamer will nach 7 vs. Wild auf seine Sprache achten: „Realtalk, manchmal unnötig, no joke”

Wie hat die Produktion reagiert? Die „7 vs. Wild“-Produktion hat reagiert und das Bild sowie den Titel inzwischen ausgetauscht. Der aktuelle Titel ist frei vom Exit-Spoiler und zeigt Wildcard-Teilnehmerin, Ann-Katrin „Affe auf Bike“ Benedixen (23), mit einer Krabbe in der Hand und dem Titel: „Festmahl“.

Im Klartext heißt das, man sieht bereits in der YouTube-Benachrichtigung zur neuen Folge, auf der Startseite oder wenn man nach der Folge sucht, unfreiwillig, wer in der Folge ausscheiden wird. Wann die nächste Folge auf YouTube online kommt, findet ihr hier.

Warum musste die Folge verändert werden? Vor kurzem wurde die neuste Folge von 7 vs. Wild Staffel 3 auf YouTube veröffentlicht. In Folge 10 gab es direkt auf dem Titel und dem Titelbild massive Spoiler zum Inhalt der Folge. Der Titel der Folge suggerierte den Abbruch eines Teams und zeigte jenen dann auch auf dem Bild.

