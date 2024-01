Ein Kandidat hatte Angst, bei 7 vs. Wild von Ex-Militärs verhaftet zu werden, bereitete schon seine Flucht vor

Dass 7 vs. Wild anstrengend ist, ist klar. Wenn Kandidaten jedoch noch länger bleiben wollen, ist das schon ungewöhnlich. Ein Kandidat ging nun so weit, dass er seine Flucht vorbereitete, wenn ihn die Produktion zur Aufgabe zwingen wolle.

Achtung dieser Artikel enthält Spoiler zu Episode 1–12 von 7 vs. Wild Staffel 3

Um wen geht es? Joey Kelly gehört zu den erfahrensten Outdoor-Experten Deutschlands. Bei 7 vs. Wild kam der 51-Jährige mit Jan Schlappen ins Team, der als Kandidat nachgerückt ist.

Die beiden verbrachten zusammen 7 Tage, bevor sich Jan Schlappen abholen ließ. Die Gründe für sein Ausscheiden erfährst du hier.

Wo erzählte Joey Kelly von seiner geplanten Flucht? Im React zur Folge 12 (via YouTube) trafen sich Joey Kelly, Wildcard-Teilnehmerin Ann-Katrin „AffeaufBike“ Benedixen und Jens „Knossi“ Knossalla, um sich die Folge gemeinsam anzusehen. Als Jan Schlappens Abholung anstand, verriet Joey Kelly eine Geschichte, die bis dato noch niemand kannte.

Einer der Teilnehmer der 3. Staffel ist der Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Mehr zu ihm seht ihr bei uns im Video.

Joey Kelly dachte, die Produktion würde Ex-Militärs schicken um ihn zu verhaften

Wieso wollte Joey Kelly fliehen? Der Outdoor-Experte wollte unter allen Umständen ausgesetzt bleiben. Die Produktion hätte laut Joey Kelly, Ex-Militärs als Ranger. Er ging davon aus, dass die Produktion diese anweisen würde, ihn zu verhaften, weil er alleine auf der Insel bleiben wollte.

Dies ist eigentlich nicht erlaubt, das Ausscheiden eines Kandidaten, führt automatisch zum Ausscheiden des gesamten Teams. Für den Fall, dass die Produktion dies nicht dulden würde, wollte er fliehen.

Als Jan Schlappen das „Code-Yellow“-Signal sendete, nahm die Produktion telefonischen Kontakt mit den beiden auf. Bei diesem Telefonat soll Joey Kelly klargemacht haben, dass er unbedingt bleiben wollen würden.

Joey Kelly soll der Produktion gesagt haben, er bleibe dort, keine Diskussion und dann aufgelegt haben. Auf die wiederholten Kontaktversuche seitens der Produktion ging Kelly, laut der Aussagen im React, nicht ein. Die Zusammenfassung der ganzen Folge 12 findest du hier.

Wie wollte er die Flucht angehen? Vorher in der Folge bittet Joey Kelly, seinen Teampartner Jan Schlappen nochmal eine halbe Stunde über den Exit nachzudenken. Diese 30 Minuten soll Joey Kelly nach eigenen Angaben genutzt haben, um alle Gegenstände zu verstecken, die er für sein Überleben dort gebraucht hätte.

Im Falle einer Flucht vor der Produktion, hatte er Angst, dass diese die Gegenstände mitgenommen hätte, um ihn zur Aufgabe zu zwingen.

Ich dachte, […] dass die, diese Jungs mir schicken … und dass die mich verhaften und mitnehmen. Das dachte ich wirklich. Das kann passieren, das könnte worst case sein. Joey Kelly im React

Während der Abholung hielt er sichtlich Abstand zu Helikopter. Im React verrät er ebenfalls das er beobachtet hatte, wie viele Ranger ausstiegen.

Knossi: „Bei dir laufen die Synapsen auch nicht mehr ganz rund“

Wie waren die Reaktionen der anderen beiden auf Joey Kelly? Die beiden konnten den Worten kaum glauben. Eine Mischung aus Lachen und Ungläubigkeit machte sich bei den beiden breit. Knossis meinte zu Joey Kelly: „Bei dir laufen die Synapsen auch nicht mehr ganz rund.“

Aber Joey Kelly versicherte, den beiden, dass er das ernst meinte. Er ging davon aus, dass die Produktion ihn auch zwingen würde aufzugeben.

Während die anderen beiden es für ausgeschlossen hielten, dass die Ranger Joey Kelly Handschellen anlegen würden, hielt der Outdoor-Experte auch das für realistisch. Er begründete seine Angst darin, dass die Produktion für die Sicherheit zuständig sei, und wenn ihm etwas passieren würde, eben eine Schuld treffen könnte.

Die könnten das ganz einfach machen, die könnten kommen und selbst wenn die mich quasi nicht verhaften und anschnallen, die könnten das komplette Equipment mitnehmen, dann bin ich auch am Arsch. Joey Kelly im React

Knossi widersprach Joey Kelly in allen Aspekten, und sagte: „Das ist doch 7 vs. Wild, das ist doch eine schöne Show mit positiven Gefühlen, wir sind doch nicht im Krieg.“

Das bei 7 vs. Wild immer wieder ungewöhnliche Dinge passieren ist inzwischen keine Seltenheit, vor allem in Staffel 3 gab es dieses Mal viele Vorkommnisse, was die Show betrifft. Gerade die Produktion wurde in dieser Staffel häufiger denn je kritisiert. Bei einem Team will die Community zum Beispiel herausgefunden haben, dass sie angeblich in der Nähe eines Hotels ausgesetzt wurden.