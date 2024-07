„Bin einfach nicht dafür gemacht“ – Twitch-Streamer LetsHugo bricht wegen negativen Kommentaren in Tränen aus

Der Twitch-Streamer LetsHugo hat kürzlich während eines seiner Streams emotional reagiert und ist in Tränen ausgebrochen. Grund dafür waren negative Kommentare, die er trotz seiner Bemühungen, seinen Zuschauern eine Freude zu bereiten, erhielt.

Warum ist LetsHugo in Tränen ausgebrochen? Der Twitch-Streamer LetsHugo, der zu den größten Streamern im deutschsprachigen Raum gehört und mehr als eine ganze Familie verdient, ist kürzlich in einem seiner Streams in Tränen ausgebrochen. Grund dafür waren negative Kommentare, die er während seines Livestreams erhalten hat.

Wie ein Clip auf TikTok zeigt, spricht der Streamer darüber, dass er glaubt, nicht für das Streamen gemacht zu sein, da er negative Kommentare nicht ausblenden könne. Er wisse zwar, dass diese Kommentare nur einen geringen Teil seines Chats ausmachen, trotzdem beschäftigen sie ihn, so LetsHugo.

Ich habe doch niemanden was getan

Wie kam es zu der Situation? In seinem Stream hat LetsHugo ein Minecraft-Projekt gestartet, an dem Leute aus seiner Community teilnehmen konnten. Außerdem versprach er fünf Leuten, das zu kaufen, was sie gebaut hatten. Minecraft ist generell ein fester Bestandteil seiner Streams, weshalb dies auch eine ganz spezielle Anforderung an seine zukünftige Partnerin ist.

Während seines Streams erhöhte er diese Zahl noch einmal und beschenkte insgesamt etwa 15 Zuschauer. Das schien einigen jedoch nicht genug gewesen zu sein, da einige Zuschauer im Chat schrieben, dass dies immer noch zu wenig sei. Dies führte schließlich dazu, dass er in Tränen ausbrach.

Im weiteren Verlauf berichtet er, dass dies nicht das erste Mal gewesen sei, dass er solche Kommentare erhält, obwohl er zumindest einem Teil seiner Zuschauer eine Freude machen wollte. So erzählt er, dass er einen Minecraft-Parcours erstellt hat, bei dem die Teilnehmer einen Laptop im Wert von 2.000 Euro hätten gewinnen können. Anstatt Freude gab es laut dem Streamer viele Kommentare, dass der Parcours zu schwer sei.

Reaktionen aus der Community: Bereits während seines Streams scheinen Zuschauer versucht zu haben, ihn aufzubauen, und rieten ihm, nicht auf Kommentare dieser Art zu hören. Auch unter dem Clip auf TikTok zeigen viele Leute Verständnis für den jungen Streamer.

So schreiben einige Nutzer:

TariqAmil schreibt: Hugo tut mir so leid, was er alles mitmachen muss.

NoneTWG merkt an: Hugo ist so sympathisch und er wird nur gehatet, weil er Hugo ist. Es gibt keinen anderen Grund.

Emma meint auf TikTok: Er tut mir so leid, er hat das nicht verdient. Ich glaube eine längere Pause würde ihm gut tun.

LetsHugo zählt zu den größten Streamern im deutschsprachigen Twitch. Der junge Streamer brach damals die Schule nach der 9. Klasse ab, um sich auf seinen Traum zu konzentrieren. Falls euch der Streamer noch gar kein Begriff sein sollte, könnt ihr in diesem Artikel mehr über ihn erfahren: Er brach nach der 9. Klasse die Schule ab, ist jetzt einer der größten Streamer im deutschen Twitch: Das ist LetsHugo