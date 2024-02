Einer der größten Streamer im deutschen Twitch spricht über seine Einnahmen: „Der verdient mehr als meine ganze Familie“

Der luxemburgische Twitch-Streamer LetsHugo stand kürzlich im Fokus des Senders RTL in seinem Heimatland, der eine kleine Dokumentation über ihn veröffentlichte. In dem Interview sprach er unter anderem über seine monatlichen Einnahmen und gewährte interessante Einblicke in sein Leben als erfolgreicher Content Creator.

Wer ist LetsHugo? LetsHugo, mit bürgerlichem Namen Hugo, ist ein 20-jähriger Streamer aus Luxemburg, der in seinen Streams Hochdeutsch spricht. Dadurch konnte er seine Zielgruppe weit über die Grenzen seines Heimatlandes ausbauen und befindet sich unter den 50 meistgesehenen Streamern des deutschen Twitch (via SullyGnome).

Schon in seiner Jugend entwickelte er eine Leidenschaft für Videospiele und begann später mit dem Streaming. Im Juli 2019 entschloss sich Hugo, seine Präsenz auf Twitch erheblich zu verstärken. Sein großer Durchbruch erfolgte im März 2023, als er als Teilnehmer bei der „No Food Challenge“ seines Twitch-Kollegen Maximilian „Trymacs“ Stemmler in Erscheinung trat.

Hier könnt ihr mehr über LetsHugo erfahren:

Streamer verrät, ab wann ein Monat „gut“ ist

Was sagt der Streamer über seine Einnahmen? In der nun veröffentlichten Dokumentation schätzte RTL das monatliche Einkommen von LetsHugo auf 20.000 bis 40.000 Euro. Der Streamer relativierte diese Angaben und betonte, dass sie in „guten Monaten“ zutreffen könnten, das jedoch beispielsweise im Januar 2024 nicht der Fall sei.

„Mehr? Nein, nein, nein. Also ich sage euch jetzt, dieser Monat wird auf jeden Fall weniger als 20k“, erklärte LetsHugo. Zugleich fügte er etwas scherzhaft hinzu: „Um ganz oben zu sein, muss man auch mal wieder am Boden der Tatsachen sein. Um abzuspringen“.

Die Äußerungen von LetsHugo lösten im Chat kontroverse Reaktionen aus, als sich der Streamer die Doku mit seinen Fans ansah.

Einige Zuschauer äußerten Empörung über seine Einnahmen und verglichen sie mit ihrem eigenen Lebensstandard. Kommentare wie „Der verdient mehr als meine ganze Familie zusammen“ oder „Du verdienst mehr als das 10-fache von mir“ häuften sich.

Insbesondere die Tatsache, dass der Streamer erst bei einem Einkommen von mehr als 20.000 Euro von einem „guten Monat“ zu sprechen scheint, ist für die Zuschauer wohl schwer greifbar.

„MrBeast ist die amerikanische Version von LetsHugo“

Welche Ziele hat der Streamer? Auch wenn LetsHugo betonte, kein Geld für das Interview erhalten zu haben, deutete er an, dass er stets nach neuen Möglichkeiten suche, seinen Erfolg zu steigern. In der Dokumentation wurde er sogar mit dem berühmten amerikanischen YouTuber MrBeast verglichen.

Trotz seines Erfolgs strebt LetsHugo weiterhin nach Höherem. Er erklärte im Interview mit RTL, dass er nicht nur in Luxemburg, sondern auch in Deutschland weiter aufsteigen möchte. Sein Ziel sei es, „in die Top 5, Top 4, Top 3, Top 2 und schließlich zur Nummer 1“ aufzusteigen.

Bereits im November 2023 sorgte LetsHugo für Schlagzeilen, als er in einem Clip auf eine Reality-TV-Show reagierte, in der eine Teilnehmerin 1.500 Euro als viel Geld betrachtete. LetsHugo kommentierte trocken: „Ein Stream“.