20-jähriger Twitch-Streamer scherzt, er verdiene an einem Tag so viel, wie andere in einem Monat 

Ein aktuelles TikTok-Video von dem Twitch-Streamer LetsHugo macht die Runde, in dem er in einer Reaction auf eine Reality-TV-Show, in der 1.500 € als viel Geld betrachtet werden, trocken mit „Ein Stream“ kontert.

Wer ist Hugo? LetsHugo, mit bürgerlichem Namen Hugo, ist ein 20-jähriger Streamer aus Luxemburg, der im Jahr 2016 mit dem beliebten Spiel Minecraft auf Twitch debütierte. Schon in seiner Jugend entwickelte er eine Leidenschaft für Videospiele und begann später mit dem Streaming. Im Juli 2019 entschloss sich Hugo, seine Präsenz auf Twitch erheblich zu verstärken.

Sein großer Durchbruch erfolgte im März 2023, als er als Teilnehmer bei der „No Food Challenge“ seines Twitch-Kollegen Maximilian „Trymacs“ Stemmler in Erscheinung trat.

Hier könnt ihr mehr über Hugo erfahren:

Das verdient er, laut seiner Aussage, pro Stream

Um wie viel Geld geht es? Aktuell sorgt ein TikTok-Video für Diskussionen, in dem Hugo flapsig über seine Einnahmen spricht. In dem Clip reagiert er auf eine Reality-TV-Show, in der eine Teilnehmerin 1.500 Euro als viel Geld betrachtet und anmerkt, wie viel man dafür arbeiten müsste.

Hierbei ist zu beachten, dass der aktuelle Mindestlohn für eine fünftägige Arbeitswoche mit 40 Stunden bei ungefähr 1.375 Euro netto liegt (via Handelsblatt) – für 1.500 Euro müssen manche Menschen also sogar etwas mehr als einen Monat arbeiten.

Was sagt der Streamer dazu? Hugo schaut im Clip kurz von seinem Essen auf und meint: „Ein Stream“. Die Community reagiert unterschiedlich, einige stimmen zu und kommentieren: „Wir lachen vielleicht, aber er hat recht“ oder „Das war kein Scherz, haha“. Andere finden dieses Ungleichgewicht „traurig“.

Bei der Aussage von LetsHugo dürfte es sich zwar um einen Scherz gehandelt haben, gänzlich weg von der Realität ist er aber nicht. Laut der Analyse-Seite TwitchTracker hat der Streamer aktuell etwas mehr als 6.000 aktive Subs auf Twitch. Geht man davon aus, dass ihm von jedem Abo nur 2 € bleiben, wären das immerhin 12.000 €.

Dazu kommen dann noch YouTube-Einnahmen sowie Donations und Placements.

Im April dieses Jahres gewährte Hugo seinen Followern einen ungewohnten Einblick in seinen Kontostand, der zu diesem Zeitpunkt 60.000 Euro betrug. Dabei betonte er jedoch, dass diese angesparte Summe aufgrund von Steuernachzahlungen zustande kam.

Im Mai äußerte er beiläufig, dass er in den letzten drei Monaten möglicherweise rund 20.000 Euro verdient habe – ein monatliches Einkommen von etwa 7.000 Euro durch Twitch und YouTube. Wie viel genau der 20-Jährige für einen einzelnen Stream bekommt, ist allerdings unklar.

Woher kommen solche Aussagen? Seine besondere Situation ist dem Streamer aber durchaus bewusst. Kurz nach seinem Spruch erklärt er im Stream vom 17. November 2023, er habe in seinem Leben noch nie richtig gearbeitet, wisse gar nicht so richtig, wie das ist.

Während viele Gleichaltrige gerade erst ins Berufsleben starten, ist der 20-Jährige seit er die Schule nach der 9. Klasse verlassen hat, Vollzeit-Streamer. Ausgesorgt habe er allerdings noch nicht, so LetsHugo. Er schließt es nicht aus, irgendwann in seinem Leben doch noch „richtig“ arbeiten zu gehen.

