Twitch: „Sag einfach, wenn du pleite bist“ – Streamerin will gesunde Kekse verkaufen, reagiert auf Kritik am Preis

So reagiert Pokimane auf die erneute Kritik: Auf X veröffentlichte die Streamerin am 20. November ein Statement, indem sie erklärte, die Aussagen seien auf einen einzelnen, unfreundlichen Chatter bezogen gewesen, nicht auf ihre gesamte Community.

Diese Aussage machte die Situation jedoch nicht besser. In den Kommentaren unter dem Clip auf X nennen Nutzer die Streamerin „unsensibel“ und „abgehoben“. Ein Nutzer meint sogar, das sei möglicherweise die schlimmste Art, auf die Pokimane hätte reagieren können (via X ).

Wie reagierte Pokimane auf die Kritik? In einem Stream vom 18. November sprach Pokimane über die Kritik an den Preisen ihrer gesunden Kekse. Sie rechtfertigte die Kosten damit, dass es sich ja immerhin um mehrere Tüten handeln würde.

Was hat es mit den Keksen auf sich? Am 13. November hatte Pokimane ihre Firma Myna Snacks sowie das erste Produkt vorgestellt: Die „Midnight Mini Cookies“ versprechen „gesunden“ Schoko-Genuss, glutenfrei, ohne Konservierungsmittel und angereichert mit Vitamin D.

Imane „Pokimane“ Anys gilt als die Königin von Twitch. Kürzlich stellte die Streamerin ihre neue Firma für gesunde und dennoch leckere Snacks vor, doch statt an köstlichen Keksen haben die Fans vor allem am Preis zu knabbern.

