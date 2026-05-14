Fans von 7 vs. Wild wissen es immer besser als die Survival-Profis, jetzt können 30 von ihnen zeigen, was sie drauf haben

Noch vor der neuen Staffel von 7 vs. Wild lassen die Macher 30 Fans in einem neuen Format antreten und besuchen dort auch altbekannte Orte.

Was ist das für eine neue Show? Die sechste Staffel von 7 vs. Wild soll im Herbst an den Start gehen. Mit dabei ist diesmal auch wieder ein Wildcard-Teilnehmer aus der Community. In der Vergangenheit waren der Naturspezialist Joris (YouTube) und die Wildtierfotografin Hannah Assil (Instagram), die von der Community ausgewählt wurden, zu 7 vs. Wild zu gehen.

In diesem Jahr soll der Wildcard-Teilnehmer aber nicht einfach ausgesucht werden, sondern seinen Platz durch eine neue Show verdienen. Unter dem Namen 7 vs. Wild Wildcard Competition treten in einer Art 30 vs. Wild, 30 von der Community ausgewählte Kandidaten an, um sich den einzigen Wildcard-Platz der Staffel zu sichern.

Auch Knossi soll bei der neuen Show dabei sein:

Video starten Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi Autoplay

30 Fans treten in die Fußstapfen der Teilnehmer von Staffel 1 und 2

Was müssen die Kandidaten tun? Die Kandidaten müssen gegeneinander in verschiedenen Herausforderungen antreten. Zunächst geht es zu den originalen Spots nach Schweden, wo in der ersten Staffel Fritz Meinecke und Co. das erste Mal eine Woche alleine draußen überlebt haben.

Die sieben Kandidaten, die bei den Aufgaben dort am besten abschneiden, fliegen im Anschluss nach Panama, auf die Insel, auf der 7 vs. Wild Staffel 2 gedreht wurde. Dort treffen sie unter anderem auf Knossi der ihnen noch einmal Mut macht, für die letzten Herausforderungen alles zu geben.

Wie kann man sich das anschauen? Die Macher von 7 vs. Wild bringen 7 Folgen der neuen Show auf Amazon Prime. Jede Woche erscheinen 2 Folgen, wobei die ersten 3 Folgen direkt am 29. Mai 2026 auf Amazon Prime verfügbar sein werden. Die letzte Folge gibt es bereits am 12. Juni 2026.

Statt wieder zwei Wochen auf einen YouTube-Release zu warten, gibt es diesmal ein Experiment . Bereits 24 Stunden nach Veröffentlichung der Folge kommt auf YouTube ein 15-Minuten-Best-Of der letzten Folge, auf das alle direkt reagieren können.

So können Fans in Kürze alles Wichtige sehen und dazu auch gleich die Reaktion ihres liebsten Content Creators erhalten. Auf YouTube kommt zudem noch die Behind the Scenes -Serie, welche die Dreharbeiten der Produzenten verfolgt und zeigt, was hinter den Kulissen so ablief.

Es bleibt spannend, ob die Macher der Show mit dieser neuen Serie die Fans zurückgewinnen können. Freut ihr euch auf die neue Show oder schaut ihr erst rein, wenn wieder Promis dabei sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Einen kleinen Ausschnitt der neuen Show hat Knossi bereits verraten, denn er hat vor Ort live gestreamt: Knossi kehrt zu 7 vs. Wild zurück, kritisiert Fritz Meinecke: „Spinnst du?“