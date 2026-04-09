Knossi kehrt zum echten 7 vs. Wild zurück, kritisiert Fritz Meinecke: „Spinnst du?“

Jens „Knossi“ Knossalla ist wieder bei 7 vs. Wild dabei und kritisiert ausgerechnet Gründer Fritz Meinecke und seine Kollegen.

Was hat Knossi mit 7 vs. Wild zu tun? Schon in Staffel 2 und 3 von 7 vs. Wild war Jens „Knossi“ Knossalla einer der beliebtesten Kandidaten der Survival-Show. Als verhasster Außenseiter gestartet, mauserte er sich bis zum Community-Liebling und bewies seinen Kritikern, dass er echtes Durchhaltevermögen hat.

Dabei entstanden für den Influencer auch neue Freundschaften, etwa mit dem Kandidaten Sascha Huber, mit dem Knossi noch weitere Projekte startete. Jetzt ist der Influencer zurückgekehrt.

Hier könnt ihr noch mehr über Knossi erfahren:

Video starten Vom Zeugenstand bei Barbara Salesch zum König von Twitch – Karriere und Leben von Knossi Autoplay

Knossi zurück bei 7 vs. Wild

Wieso ist Knossi zurück? Derzeit finden die Dreharbeiten zur Wildcard-Staffel von 7 vs. Wild statt. Dabei müssen sich zunächst 30 Kandidaten verschiedenen Aufgaben in Schweden stellen, bevor es dann immer weniger werden. Derzeit sind wohl nur noch 7 Kandidaten übrig, die ausgesetzt in der Wildnis von Panama Aufgaben erfüllen müssen.

Wie eh und je bedeutet Wildcard bei 7 vs. Wild, dass es keine Promis gibt, sondern nur Zuschauer, die Lust auf ein Abenteuer haben. Für die Finalen 7 haben sich die Macher der Show etwas Besonderes überlegt. Sie haben Knossi höchstselbst eingeflogen, um sie genau an dem Ort nochmal zu motivieren, an dem der Influencer und die anderen Kandidaten in Staffel 2 ebenfalls ausgesetzt wurden.

Nach den Dreharbeiten für 7 vs. Wild ist Knossi jedoch auch für seine eigenen Zuschauer zu seinem Spot zurückgekehrt.

Was hat Knossi erlebt? Schon die Anreise zu seinem Aussetzungsort war für den Influencer strapaziös. Sowohl er als auch seine Partnerin fielen fast vom Boot, während der starke Wellengang für gefährliche Szenen sorgte. Knossi selbst ließ sich von der Crew seines Bootes aber auch über die Gefahren aufklären.

Zur Erinnerung: Knossi war in Staffel 2 weit außerhalb des Strandes aus dem Helikopter gesprungen und musste stark kämpfen, um es bis zum Strand zu schaffen. Er selbst gab im Nachhinein an, keine Erinnerungen mehr an das Erlebte zu haben.

Die Crew des Bootes klärte ihn im Video darüber auf, dass es dort um die Insel viele gefährliche Tiere wie Hammerhaie, Quallen und Stachelrochen geben würde, die ihn hätten attackieren können.

In diesem Zug kritisierte Knossi auch nochmal „7 vs. Wild“-Gründer Fritz Meinecke sowie die Mitgründer Maximilian Kovacs und Johannes Hovekamp persönlich: „Spinnst du? […]“ Außerdem wiederholte er seine Sprüche aus der Staffel 2, Mitgründer Johannes Hovekamp solle seine Nummer löschen. Zwar gab es echte Gefahren vor Ort, die Kommentare von Knossi sind aber wohl nicht ganz ernst zu nehmen.

Die ganze Szene könnt ihr hier sehen:

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Wie lief es am Spot? Am damaligen Aussetzungsort angekommen, zeigte Knossi seiner Partnerin und dem Chat sein temporäres Zuhause. Er holte sich einige Kokosnüsse von der Palme herunter, fand einige Dinge wieder, die er damals genutzt hatte, und nahm seine Zuschauer mit etwas Nostalgie mit.

Der Influencer hängte auch eine Hängematte an denselben Ort, an dem sie in Staffel 2 von 7 vs. Wild hing. Knossi und seine Frau übernachteten sogar an dem Aussetzungsort, um noch einmal das Gefühl von damals erleben zu können.

Was die beiden in der Nacht erlebt haben, zeigt Knossi in einem Extra-Video auf YouTube, das an 7 vs. Wild selbst erinnert. Ob Knossi auch in zukünftigen Staffeln der Serie dabei sein wird, ist bislang noch unklar.

Knossi beteiligt sich jedoch auch als Stargast bei der neuen Konkurrenz zu 7 vs. Wild. Die stammt ausgerechnet von den Gründern der Show und wird die Kandidaten 48 Stunden lang herausfordern. Hier erfahrt ihr mehr: Nachfolger von 7 vs. Wild startet schon in zwei Wochen, auch Fritz Meinecke ist dabei