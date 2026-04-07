Nachfolger von 7 vs. Wild startet schon in zwei Wochen, auch Fritz Meinecke ist dabei

Während bei 7 vs. Wild schon die Vorbereitungen auf die neue Staffel laufen, haben die Gründer der Show ein neues eigenes Projekt am Start, das noch härter werden könnte als die Survival-Show.

Was ist das für ein Projekt? Nach dem Ausstieg bei 7 vs. Wild wurde es ruhig um die Mitgründer Maximilian Kovacs und Johannes Hovekamp. Letzterer gründete vor Kurzem seinen eigenen YouTube-Kanal und versprach, neue Projekte anzugehen.

Das erste Projekt nach 7 vs. Wild wurde nun dort in Kooperation mit Otto Bulletproof vorgestellt und soll extrem hart werden. Unter dem Titel „Ultimate Run“ müssen Kandidaten in 2-er-Teams innerhalb von 48 Stunden 48 mal 4,5 Kilometer laufen. Jede Stunde muss eine Strecke von 4,5 Kilometern absolviert werden, egal ob Tag, Nacht, Regen oder Hitze.

Pausen gibt es nur für den Kandidaten, der gerade nicht die Strecke für das Team läuft. Dieser kann sich so lange ausruhen, wie sein Kamerad die Strecke läuft. So gibt es für die Teilnehmer zumindest einige Stunden Auszeit, doch es wird noch härter.

Auch Knossi wird als Gast dabei sein:

Schwierigkeitsgrad: Extrem

Welche Herausforderungen warten? Als wären die 216 Kilometer, welche die Teams in 48 Stunden gemeinsam laufen müssen, nicht genug, so gibt es noch zusätzliche Herausforderungen, die die Route erschweren. Erfinder Johannes Hovekamp hat sich noch einige Hindernisse ausgedacht, die es zu überwinden gilt.

Im Video auf YouTube werden als Hindernisse eine Leiterwand vorgestellt, über welche die Kandidaten klettern müssen. Eine weitere Hürde besteht aus einem Wasserbecken und Rohren, durch die sich die Kandidaten an Seilen hochziehen müssen.

Andere Hindernisse werden bislang nur angedeutet, so könnten unter anderem ein Tunnel mit Reizgas, ein elektrisiertes Kriechhindernis, ein Hindernisparcours über Baumstämme sowie ein weiteres Wasserhindernis auftauchen.

Als wäre das jedoch nicht genug, gibt es jede Runde einen Runden-Modifikator, der die jeweilige Runde schwieriger gestaltet.

Wer ist dabei? Die Herausforderung wirkt extrem schwierig, entsprechend sportlich müssen auch die Kandidaten sein, die sich dem Lauf zwischen dem 24. und dem 26. April 2026 stellen. Bislang sind unter anderem Ex-7vs.Wild-Teilnehmer Joey Kelly, Survival_Mattin, Otto Bulletproof und Sascha Huber als Teilnehmer dabei.

Für die Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr treten ebenfalls Teams an. Die Moderation übernehmenden „7 vs. Wild“-Gründer Fritz Meinecke, „The Race“-Gründer Dave sowie Ex-7vs.Wild-Teilnehmerin StarletNova. Auch Knossi und seine Partnerin Lia werden als Gäste vor Ort sein.

Der YouTube-Livestream wird vom 24. bis zum 26. April 2026 laufen und dabei wohl noch einige Kandidaten mehr anlocken. Die Verbindungen in die Outdoor-Welt von YouTube sorgen für ein spannendes Teilnehmerfeld aus verschiedenen Bereichen, das gerade für Fans von 7 vs. Wild wohl zu einer Art Klassentreffen werden könnte.

Während die Gründer von 7 vs. Wild hier nach Jahren eine neue Herausforderung bieten und damit auch für ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern sorgen, gibt es auch bei 7 vs. Wild selbst einige Neuigkeiten: Neues Gesicht von 7 vs. Wild will die Serie wiedergutmachen: „Die letzten Staffeln waren nicht mehr so geil“