Neues Gesicht von 7 vs. Wild will die Serie wieder besser machen: „Die letzten Staffeln waren nicht mehr so geil“

Ein Survival-YouTuber wurde für 7 vs. Wild angefragt und wendet sich im Video an seine Zuschauer, denn seine Meinung ist zwiegespalten.

Um wen geht es? Johannes ist einer der Creator des YouTube-Kanals „Real Life Guys“. Auf dem Kanal gibt es vor allem Outdoor-Content, der sich inzwischen sehr um den Creator selbst dreht.

Dabei gehört der Kanal eher in die Rubrik der Bushcrafter wie Survival_Mattin oder „7 vs. Wild“-Gründer Fritz Meinecke, die neben dem bloßen Überleben in Extrem-Situationen auch Hütten im Wald bauen, eigenes Gemüse anpflanzen und Selbstexperimente durchführen.

Jetzt wurde der Creator von 7 vs. Wild für die neue sechste Staffel der Survival-Show angefragt und fragt seine Community um Rat.

Das Fritz-Problem

Warum fragt er seine Zuschauer um Hilfe? In einem neuen Video erklärt der Outdoor-YouTuber, dass die Produktion von 7 vs. Wild ihn zur neuen Staffel eingeladen hat. Er betont dabei, dass dies einige Jahre schon ein Traum für ihn war. Doch die letzten Staffeln, in denen Fritz Meinecke nicht mehr als Kandidat oder gar nicht mehr dabei war, haben ihm nicht gefallen.

Das Ding ist nur, ich glaube, da werden mir ganz viele von euch zustimmen, dass ich die letzten Staffeln irgendwie nicht mehr so wirklich geil fand. Also, ich finde, es war überhaupt nicht mehr das, was es am Anfang mal war. […] Ich muss auch zugeben, ich habe die letzten Staffeln überhaupt nicht mehr geschaut, deswegen wollte ich eigentlich absagen. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist es auch wirklich übertrieben schade, weil ich eben super gerne in den ersten Staffeln dabei gewesen wäre. Johannes von The Real Life Guys

Vor allem die Aussetzung in einer Gruppe stört den Creator dabei wohl. So betont er, dass das Format für ihn alleine durch die Einzelaussetzung spannend war. Entsprechend wollte der Teilnehmer schon absagen, erklärte dem Verantwortlichen jedoch, dass er bereit wäre, bei einer Staffel, die wieder wie die anfängliche war, dabei zu sein.

Wie haben die Verantwortlichen reagiert? Die Verantwortlichen von 7 vs. Wild haben gegenüber dem YouTuber erklärt, dass die kommende Staffel 6 wohl genau so sein soll, wie er sich das wünscht. Laut dem YouTuber hätten sie die Kritik wahrgenommen und wollen mit dem Format wieder dahin zurück, wo es herkommt.

Ob das jedoch nur die Einzelaussetzung oder weiter tiefgreifende Änderungen betrifft, ist noch unklar. Der YouTuber hat der Produktion jedoch einige seiner Wünsche mitgeteilt. Dazu gehören:

Einzelaussetzung für eine längere Zeit als zwei Tage

7 Gegenstände, welche die Teilnehmer sich selbst aussuchen konnten

Kommunikation rund um die Staffel

Mehr Teilnehmer aus dem Bushcraft- und Survival-Bereich, die Bauprojekte durchsetzen können

Gleichzeitig fordert er die Zuschauer auf, eigene Vorschläge für das Projekt in die Kommentare zu schreiben, die der Creator dann mit den Machern von 7 vs. Wild in einem Video durchgehen möchte.

Ob die sechste Staffel von 7 vs. Wild wirklich zurück zum Charme der ersten Staffel geht, bleibt fraglich. Zuletzt hat sich auch Gründer Fritz Meinecke wieder zur Show geäußert und dabei viel Positives gesagt: Fritz Meinecke spricht zum ersten Mal seit dem Aus über 7 vs. Wild, doch eine Sache ignoriert er eiskalt