In Destiny 2 könnt ihr gratis das besonderes Emblem “Scharfe Nudelsuppe” bekommen. Wir verraten euch, wo ihr den Code einlöst, warum Bungie heute in Feierlaune ist und was der Bungie Day 2021 noch so bietet.

Destiny 2 hat Geburtstag? Nicht ganz, aber Bungie hat 30-jähriges Jubiläum. Und das feiert das Studio hinter Destiny und Halo natürlich am 7.7. – dem sogenannten Bungie Day. Für euch heißt das unter anderem, dass ihr ein neues Cosmetic für Destiny 2 gratis bekommt.

Ihr müsst dafür nur einen Code kennen und wissen, wo ihr ihn einlösen müsst, das verrät euch MeinMMO hier natürlich. Schon wandert ein schickes Emblem in eure Tasche, welches ihr Ingame ausrüsten könnt und einem toten Helden Respekt zollt.

Zur Feier des Bungie Day und des 30. Firmen-Geburtstags gibt es auch noch weitere Kleinigkeiten, doch umsonst ist nur das Emblem “Scharfe Nudelsuppe” (Spicy Ramen).

Scharfe Nudelsuppe oder “Eine schnieke Bestellung”

Den Code für das neue Emblem haben Fieslinge übrigens schon an unwissende Hüter verkauft. Also lasst euch nicht reinlegen, das Item gibt es komplett gratis.

Code für Destiny 2 einfach einlösen bei Bungie

So holt ihr das Item: “Eine schnieke Bestellung” (A Classy Order) versteckt sich hinter dem Code “YRC-C3D-YNC”. Die Zahlenkombination löst ihr nicht in Destiny 2 selbst ein, sondern auf Bungies Webseite.

Begebt euch auf die “Redeem-Page” rechts oben. Meldet euch erst mit eurem Profil an und wählt eure bevorzugte Plattform aus. Dann wählt ihr “Code einlösen” und gebt “YRC-C3D-YNC” ins freie Feld unten ein – oder kopiert den Code hier und fügt ihn ein.

Diese beiden Links führen euch direkt zur entsprechenden Stelle – kopiert euch einfach den Code und fügt ihr dort ein:

Warum ist das Emblem so besonders? Das Emblem ist eine direkte Referenz an Cayde-6, dem 2018 verstorbenen Hüter. Der Sprücheklopfer, Space-Cowboy und liebenswerte Halunke war der beliebteste NPC zahlreicher Spieler.

Zum Auftakt des gefeierten Forsaken-DLCs wurde Cayde ermordet und das bot den Auftakt für die Western-Rache-Story der Erweiterung.

Nudelsuppe (Ramen) waren Caydes Leibspeise und im Turm ist auch eine entsprechende Imbissbude.

Den Nudelsuppen-Coupon konnten Hüter auch in Destiny 2 selbst finden. Als Bungie dieses Item löschte, kam es zu einem kleinen Aufstand: Destiny 2 löscht vor Beyond Light ein nutzloses Item und die Spieler drehen durch

Die Nachfolge von Cayde-6 ist auch jetzt, gut 3 Jahre später, noch nicht gefunden worden. Obwohl Bungie hier alles auf den Weg bringt, um Cayde bald zu ersetzen … mit einem Kandidaten, den viele lieber tot als lebendig sehen würden.

Im offiziellen Destiny-Kochbuch fehlen natürlich Caydes Ramen nicht

Was gibt’s sonst zum Bungie Day 2021?

Den Bungie Day feiern die Hüter jedes Jahr am 7. Juli. Die Community hat den Brauch ins Leben gerufen, weil Bungie von der Zahl 7 besessen ist. Die Destiny-Entwickler haben den Tag dann übernommen. So taucht die 7 versteckt in Logos auf, in Triumphen oder auch bei Medaillen in Destiny und der Halo-Reihe.

Jedes Jahr gibt es zum inoffiziellen Feiertag dann kleine Geschenke, Dankesreden und es werden schöne Erinnerungen geteilt. Auch dieses Jahr gibt es satte Rabatte im offiziellen Bungie Store. Wer fleißig für den guten Zweck spendet, freut sich über weitere Embleme und andere Cosmetics für Destiny 2. Natürlich will man 777.000 $ für Katastrophenopfer sammeln. Mehr zu diesen Aktionen hier auf der offiziellen Bungie Seite (via bungie.net).

Zum Bungie Day kündigte das Studio auch eine Ankündigung an, typisch Bungie. Wir wissen jetzt, wann wir mehr zur neuen Erweiterung Witch Queen erfahren. Haltet euch den 24. August frei, dann soll der wichtigste Stream des Jahres für Hüter laufen.

Wann trifft Halo auf Destiny? Viele Hüter hatten einem Leak geglaubt, der prophezeite, dass das 30-jährige Jubiläum am 7. Juli ein Crossover zwischen Destiny 2 und Halo Infinite einläutet. Sogar von einem neuen Exotic war die Rede.

Nun, das vermisste Exotic ist noch da und vom Master Chief fehlt in Destiny noch jede Spur. Doch das Jubiläum ist ja noch das ganze Jahr lang. Wer weiß, ob Bungie uns nicht doch noch überrascht, beispielsweise, wenn Halo Infinite im Herbst 2021 erscheint.

Was sagt ihr zum Geburtstagsgeschenk, das Bungie den Hütern heute macht? Rüstet ihr das neue Emblem gleich aus und ehrt Cayde? Habt ihr euch insgeheim schon auf das Crossover zwischen Destiny und Halo gefreut? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Die Hüter schielen übrigens schon jetzt auf das neue Halo Infinite, obwohl es noch nicht mal Release hatte: Spieler von Destiny 2 sind neidisch auf den fairen Battle Pass von Halo Infinite