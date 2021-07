In Destiny 2 vermissen die Spieler ein Exotic. Doch Leaks sprechen davon, dass es am 7.7. soweit sein soll. Ein Crossover, die Tradition und ein zu früh verratenes Geheimnis sollen für eine geheimes Waffen-Exo gibt es in der Saison des Spleißers sprechen.

Was vermissen die Spieler? In Destiny 2 läuft die Season 14, die Saison des Spleißers. Das Story-Telling ist diesmal top, es gibt 2 neue saisonale Aktivitäten und zahlreiche neue Waffen laden zum Experimentieren ein. Doch eine Waffe vermissen die Hüter: Ihr 2. saisonales Exotic.

Wir erklären hier, warum viele Hüter den heutigen 7. Juli als Stichtag für die geheime Waffe sehen. Gleich 3 Gründe sollen dafür sprechen, dass wir unser Arsenal erweitern – doch Vorsicht: Spoilerwarnung! Wir schauen uns Leaks und Spekulationen an, die noch nicht live im Game sind.

Hüter vermissen neues Waffen-Exotic

Grund 1 – die Tradition: Seit Bungie 2019 auf das momentane Season Modell für Destiny 2 umgestiegen ist, gab es stets ein Waffen-Exotic für alle gratis im Season Pass und ein Exo durch saisonale Aktivitäten.



Die Stasis-Pistole Kryosthesie 77K und Vex Mythoclast aus dem Raid “Gläserne Kammer”

Alleine schon aus Tradition muss Bungie doch das 2. Exo irgendwo verstecken, oder nicht? Technisch gesehen gibt es sogar ein 2. Exotic – doch das wäre dann die Raid-Waffe Vex Mythoclast. Dieses Exotic hat eigentlich nicht viel mit dem saisonalen Content zu tun. Es gehört zum frei zugänglichen Inhalt aus der Content Vault, der an keine Bedingungen geknüpft ist.

Grund 2 – Bungie hat’s verraten? Gleich zu Beginn der Season fanden die Hüter seltsame Orakel und Vorkommnisse in den verlorenen Sektoren der Wirrbucht. Man ging davon aus, dass es sich um Rätsel für den Katalysator der Vex Mythoclast handeln würde. Doch dem war und ist nicht so.

Inzwischen sind die rätselhaften Events klammheimlich aus dem Spiel gepatcht worden. Viele Hüter sind sich sicher, dass wir im späteren Verlauf der Season 14 dieses Mysterium nochmal zu Gesicht bekommen. Auch wenn aktuell die saisonale Story auf Eis liegt, soll es am 10. August mit dem “Epilog” um Savathûn, die endlose Nacht und die Taten von Vex-Geist Quria weitergehen.

Seht hier die geheimen Orakel in der Wirrbucht:

Momentan findet das Sommer-Event “Sonnenwende der Helden” 2021 statt. Doch schon heute, am 7. Juli sollen die Chancen auf ein neues Exotic richtig hochstehen.

Am 7.7. sollen Destiny und Halo ein Crossover-Geburtstag feiern

Grund 3 – der Bungie Day: Bungie, das Studio hinter Destiny wurde im Juli 1991 gegründet und feiert seinen 30 Geburtstag. Das Jubiläum soll heute, am 7.7. – dem Bungie Day – gefeiert werden. Das verraten Leaks:

Destiny 2 soll die ikonische Magnum aus Halo als neue Waffe erhalten. Diese Knarre war in den PvP-Schlachten von Halo Combat Envolved (2001) richtig OP und manche Veteranen haben sich noch heute Albträume von den Headshots.

Mehr Content aus Destiny 1 soll aus der Content Vault geholt werden.

Mit “vielen” Exotischen Quests und feierlichen Rüstungen zelebrieren Bungie Halo und das uralt-Game Marathon (1994) in Destiny 2.

Der Leak spricht aber auch davon, dass es neue Inhalte über ein Bundle im Shop geben soll.

Bedenkt jedoch, dass die Leaks nicht offiziell bestätigt sind, auch wenn die Trefferquote der anderen gespoilerten Inhalte sehr hoch ist: Riesiger Leak verrät massig Details zur Zukunft von Destiny 2 – Was ist dran?

Spieler gehen davon aus, dass die Halo-Magnum als Exotic zu Destiny 2 kommen soll. Würde man die alte Waffe 1 zu 1 in Destiny umsetzen, hätten wir wohl eine Pistole mit starken Zoom und unerhört hohem Headshot-Schaden zu erwarten. Da noch dieses Jahr ein neuer Halo-Teil ansteht, wäre solch ein Crossover natürlich super Werbung.

Ein Spartan aus dem neuen Halo Infinite mit einer Magnum

Andere Hüter gehen eher davon aus, dass Bungie die Jubiläumsfeierlichkeiten etwas nach hinten schiebt, da gerade erst das Sonnenwenden-Event startete. Sie rechnen im dieswöchigen Blog-Post (in der Nacht auf Freitag, den 9. Juli) mit neuen Infos.

Was glaubt ihr, ist an dem 2. saisonalen Exotic dran? Glaubt ihr fest daran, dass wir eine weitere Waffe bekommen, eventuell schon heute zum Bungie Day? Oder bricht Destiny in Season 14 mit der Tradition? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

