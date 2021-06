Destiny 2: Probiert den starken Build fürs Endgame – Laut Profi „zu gut fürs PvE“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem Stasis-Build? Werdet ihr auch zum Warlkock-Main oder habt ihr eigene Kombinationen, um die bockschweren Endgame-Inhalte von Destiny 2 zu bewältigen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Nach und nach wird jeder Feind, auch Champions, eingefroren. Nur durch das Einfrieren erhaltet ihr passiv haufenweise Boni, die euch zu einem besseren Hüter machen. Dank der eingepackten Mods und dem Exotic, habt ihr die nächste Granate (also das Geschütz) schon in wenigen Sekunden ready.

So spielt ihr den Warlock: Ihr haltet euch stets zurück – da euch auf Spitzenreiter eh alles mit nur wenigen Schüssen umhaut. Ihr werft aber euer Stasis-Geschütz mitten in die Action.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So, genug von dem Herzstück-Exotic. Was ist mit Waffen, den mächtigen Mods und eurer Subklasse?

In Destiny 2 können Warlocks jetzt die schweren Spitzenreiter-Dämmerungen mit einem mächtigen Stasis-Build dominieren. Was macht die Kombo stark und welche Mods sind in Season 14 angesagt? MeinMMO erklärt euch, warum ein Profi so vom Schattenbinder und einem alten Exotic schwärmt.

Insert

You are going to send email to