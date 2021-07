Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 09.07.

In Destiny 2 kommt Xur heute, am 9. Juli, Xur vorbei. Der Händler ist völlig unbeeindruckt vom aktuellen Event. Wir schauen auf seine Exotics und sagen euch, ob das Nudelgesicht einen Pflichtkauf dabei hat. Wer sich den Kopf in den Trials einschlagen will, der erfährt, ob es sich diesmal lohnt.

In Destiny 2 ist der Sommer ausgebrochen: Für alle Spieler startete diese Woche das Sommer-Event “Sonnenwende der Helden” 2021. Doch statt in Badehosen am Strand rumzulaufen, grinden die Hüter in einer fliegenden Stadt schwere Rüstungen und bringen sie zum Glühen. Nebenbei löst ihr hier ein 2 Jahre altes Katzen-Rätsel und freut euch über eine Schrotflinte.

Diese Woche hatte dann auch das Studio hinter Destiny und Halo, Bungie, sein 30. Jähriges Jubiläum. Für euch heißt das, dass ihr ein Cosmetik gratis bekommt. Zur Feier des Bungie Days gab’s dann auch die Ankündigung für den wichtigsten Stream des Jahres.

Völlig unbeeindruckt von allen Events oder Zukunftsplänen steht heute Xur auf der Matte. Eventuell hat er genau das Exo, dass eure Sonnenwenden-Rüstung perfekt ergänzt. Wer Zeit im Event sparen will, sollte sich hier schlaumachen:

Die neue Sonnenwenden-Rüstung in Destiny 2 schnell upgraden – So spart ihr 2021 Zeit im Event

Alle Infos zu Xur am 9. Juli 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Freitags um 19 Uhr erscheint der Händler Xur in Destiny 2. Auf einem Planeten seiner Wahl verkauft er seine exotischen Waren. Xur findet ihr dann bis zum nächsten Weekly Reset – also dem 13. Juli, bevor er sich bis zur nächsten Woche zurückzieht.

Was hat Xur im Angebot? Xur bringt euch exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere mit. Die Items sind jede Woche zufällig. MeinMMO wirft immer einen Blick auf sein Inventar und liefert euch die wichtigsten Daten, damit ihr keinen Pflichtkauf verpasst.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ist noch unbekannt. In Kürze ergänzen wir euch den aktuellen Standort und liefern dazu eine handliche Karte.

Xur trägt einen dicken Mantel und steht gerne im Schatten – er will wohl keinen Sonnenbrand.

Xurs Inventar vom 09.07. bis zum 13.07. – Alle Exotics im Überblick

Hier listen wir euch in Kürze das mitgebrachte Waffen-Exotic und für Titanen, Jäger und Warlocks das aktuelle Rüstungs-Exo auf – inklusive aller Statuswerte. Diese Items gibt’s zudem jedes Mal:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 09.07. – 13.07.

Welche Karte ist aktiv? Auch in der Sonnenwende locken die Trials of Osiris euch in den Schmelztiegel. Hier könnt ihr sogar einige der schwereren Aufgaben für die Event-Rüstung erfüllen.

Auf welcher Karte ihr diesmal kämpft, wissen wir bei Xurs Ankunft.

Der Leuchtturm ist sicher sommerlich warm

Bedenkt: Holt euch bei Saint-14 im Turm unbedingt den Endgame-Beutezug. Auch wenn ihr nur verliert, erhaltet ihr so trotzdem nur für die Teilnahme (oder “Durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege. Welche Waffe oder Rüstung das sind, verraten wir euch im Laufe des Abends.

Wann laufen die Trials? Heute, am 9. Juli, starten die Prüfungen um 19:00 Uhr. Zusammen mit Xur verschwindet der PvP-Modus dann zum nächsten Weekly Reset am Dienstag am 13. Juli. Vergesst nicht, alle erspielten Token bei Saint einzutauschen.