Habt ihr die Katze schon besucht und eure Schrotflinte als Belohnung abgeholt. Hat euch die versteckte Statue seit 2 Jahren in euren Träumen heimgesucht und nun könnt ihr endlich ruhig schlafen oder denkt ihr noch immer, dass das irgendwas mit den 15. Wunsch der Träumenden Stadt zu tun haben muss. Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Mehr versteckte Tiere in Destiny 2: Bungie hat es mit versteckten Tieren – in jeder DLC-Location könnt ihr putzige Tiere als Geheimnisse suchen und werdet mit Triumphen und kleinen Lore-Einträgen sowie Loot belohnt:

Eine Erklärung für die “Träumende Stadt”-Waffe in der ELZ ist jedoch schnell gefunden: Auch in der Träumenden Stadt verstecken sich Katzenstatuen. Diese sind jedoch kleiner und wollen von den Hütern ein Geschenk, nicht anders herum.

Wo ist die Schrotflinte? Ihr erhaltet die versprochene Schrotflinte, sobald ihr den Triumph “Sonnenwende-Katzenhappen” einlöst. Den erhaltet ihr, wenn ihr mit der Katze in der ELZ interagiert. Schaut dann im Triumphe-Menü unter “Saison des Spleißers” und wählt ganz rechts die Sonnenwende aus. Und voilà, schon wandert die Schrotflinte in euer Inventar – das klappt nur ein Mal.

Um dieses Geheimnis geht’s : In Destiny 2 läuft bis zum 3. August das Event “ Sonnenwende der Helden “. Nur in diesem Zeitraum könnt ihr das Gebiet Europäische Luftzone betreten. Hier kämpft ihr gegen Bosse, sammelt Sonnenwenden-Kisten und könnt auch ein kleines Geheimnis finden: eine Katze.

