Bei Destiny 2 sind Schwerter so beliebt wie lange nicht, doch die PvE- und PvP-Spieler streiten über die Klingenwaffen.

Destiny 2 ist ein Loot-Shooter und hat als solcher eine breite Auswahl an Waffen zu bieten, mit denen die Spieler fiesen Aliens ins Gesicht ballern können. Die Palette reicht von abgedrehten Sci-Fi-Blastern und zweckentfremdeten Monster-Körperteilen über Sturmgewehre und Raketenwerfern, bis hin zu rustikalen Western-Revolvern.

Eine Gattung ist dabei besonders beliebt, aber eher ungewöhnlich für Shooter: Schwerter. Auch wenn Games wie Doom gleichermaßen auf Nahkampf-Waffen setzen, funktionieren die Klingen in Destiny anders – was jetzt einem kleinen Glaubenskampf zwischen den Spielern auslöst.

Deswegen sind Schwerter so angesagt: Schwerter erleben seit einiger Zeit ihre Renaissance. So beliebt wie jetzt in Season 11 sind die Klingenwaffen seit Destiny 1 nicht mehr gewesen.

Im Frühjahr 2020 spendierte Bungie den Schwertern eine komplette Überarbeitung – seitdem gilt: „Nimm ’nen Schwert mit!“

Season 11 brachte zwei einzigartige legendäre Schwerter, deren Fähigkeiten an beliebte Exotics aus Teil 1 erinnern

Die fallende Guillotine ist das aktuell angesagteste Schwert in Destiny 2

Das alles führt dazu, dass für viele Spieler Schwerter fest im Loadout verankert sind. Doch während sich die PvE-Spieler über ihre Superwaffen freuen, wollen manche PvP-Spieler die Teile am liebsten komplett verbannen.

Zwischen PvE- und PvP-Spielern entbrennt ein Streit

Was ist das Problem? In Destiny benötigen auch Schwerter Munition. Fehlt diese, haltet ihr nur einen Schwertgriff ohne Klinge in der Hand. Doch auch ohne Treibstoff ermöglichen sie einen kompletten Gamechanger: Mit einem Schwert in der Hand, spielt ihren keinen Ego-Shooter, sondern seht alles aus der Thrid-Person-Perspektive – die Kamera wandert hinter den Spieler.

Diese andere Sichtweise ermöglicht es beispielsweise, um Ecken zu schauen oder einen größeren Bereich der Welt zu sehen.

Im Schmelztiegel wechseln so manche Spieler daher bewusst immer wieder auf ein Schwert und späht die Umgebung aus. Sie gehen beispielsweise sicher, dass kein Gegner in einem Gang lauert oder geben die Infos aus der sicheren Deckung ans Team weiter.

Ein Jäger schaut mit dem Schwert um die Ecke – Quelle: EEL AT EEZ gaming via YouTube

Das fordern PvP-Spieler: Dieses Verhalten gilt für viele als unehrenhaft oder schlicht unfair. Die Hüter fordern daher immer wieder, dass die Ansicht aus der dritten Person aus dem PvP verschwindet.

Für viele der verärgerten Spieler würde es aber schon reichen, wenn Bungie Schwerter so überarbeitet, dass sie ohne Munition nicht genutzt werden oder den Perspektivenwechsel dann nicht vollziehen können.

Das Spähen aus der dritten Person ruiniert kompetitive Game-Modi und das ist Mist. coltjen via reddit

Damit sprach der User coltjen aus dem Destiny-Subreddit vielen genervten PvP-Spielern aus der Seele. Doch die Forderung „kochte über Nacht“ richtig hoch. Aktuell hat der Post über 6.700 Upvotes und in 870 Kommentaren diskutieren die Hüter. Denn so manche Hüter der PvE-Fraktion wehren sich gegen die Ideen.

Deswegen wehren sich PvE-Spieler: Im PvE sind Schwerter nicht nur starke alternativen für Boss-Schaden, sie dienen vielen Spielern auch als Navigations-Hilfe.

Gerade in kniffligen Sprungpassagen (wie in Raids oder Exotic-Missionen) hat es sich eingebürgert, auf ein Schwert zu wechseln und so die eingeschränkte Sicht des Ego-Shooters zu verlassen. So können deutlich präzisere Sprünge vollführt und Distanzen besser eingeschätzt werden.

Nur, weil die Klinge keine Munition hat, soll jetzt zugunsten des PvP auf eine Funktion verzichtet werden, die seit Jahren zum Standard gehört? So in etwa sehen die Beschwerden aus. Zudem lassen sich durch Zuschlagen mit dem munitionslosen Schwertgriff zahlreiche grindlastige Beutezüge abkürzen.

Im PvE zählen Schwerter zu den beliebtesten Waffen

Wie seht ihr das? Interessanterweise konnten wir vor wenigen Tagen Teile der Diskussion auch auf MeinMMO finden:

Takumidoragon (via MeinMMO): „Viel schlimmer finde ich gerade, dass ich in jedem zweiten Comp Match ein Schwert höre, bevor ich einen Gegner sehe.“

KingK (via MeinMMO): „Ein leeres Schwert ist dann wohl das wiederentdeckte Emoten. Eigentlich gehört die 3rd-Person schon lange aus dem Spiel entfernt. Wenigstens im PvP. Im Falle des Schwerts sollte man vielleicht überlegen in der Ego-Perspektive zu bleiben, wenn es leer ist.“

Eine kategorische Trennung zwischen der Funktionsweise von Schwertern im PvE und PvP dürfte aktuell eher unwahrscheinlich sein. Damit zeigt sich, dass, selbst wenn die Schwerter ihren Perspektivenwechsel verlieren, Emotes noch immer die gleiche Funktion erfüllen. Dem „um die Ecke schauen“ wäre also auch damit kein Riegel vorgeschoben.

Es beschweren sich auch bei Weitem nicht alle PvP-Spieler darüber. So mancher meint, dass dies nun mal legitime Taktiken sind, und einen erfahrenen oder aufmerksamen Spieler von den anderen Hütern unterscheidet.

Wie steht ihr zu dem Thema? Bieten Schwerter zu unfaire Vorteile oder streiten sich hier nur die lautstarken Verfechter zweier unterschiedlicher Fraktionen?