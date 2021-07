Destiny 2: Gebannter Streamer macht Stress – Bungie zerstört den Cheater öffentlich

Ein frecher Destiny-2-Streamer hat seinen Bann für die Nutzung von Cheats angefochten und sich mit Bungie auf Twitter angelegt. Doch das ging gehörig schief und das Studio führte den Schummler dann öffentlich vor.

Cheaten im PvP ist ein heißes Dauerthema bei Destiny 2 – auch in der laufenden Season 14. Und jeder, der beispielsweise regelmäßig in den Trials unterwegs ist, weiß: Bungies Action-MMO hat definitiv ein Problem in diesem Bereich. Immer wieder gibt es fiese Cheater, die sogar live und öffentlich schummeln – oft ohne Konsequenzen.

Dass Bungies hochgefahrene Anti-Cheat-Maßnahmen aber auch durchaus mal greifen und auch vor prominenten Schummlern nicht haltmachen, zeigt das jüngste Beispiel rund um den bekannten PvP-Streamer BakenGangsta (108.000 Abonnenten auf YouTube, 4.243 Follower auf Twitch).

Streamer legt sich mit Bungie an

Was ist überhaupt passiert? Vor Kurzem beschwerte sich Baken öffentlich auf Twitter, er wäre nun schon zum 2. Mal bei Destiny 2 gebannt worden – ohne jegliche Erklärung. Das sei einfach lächerlich. Es könne doch nicht sein, dass er gebannt wird, wenn er sieht, dass verrückte Cheater über Monate spielen. Jemand bei Bungie solle sich das Ganze mal anschauen.

Um diesen Streamer geht's: BakenGangsta

So ging es dann weiter: Bungie hat sich dann tatsächlich schnell gemeldet. Kurz darauf meldete sich der Community Manager dmg04 zu Wort und entgegnete: “Banns werden nicht ohne Grund vergeben. Das Team hat diese Maßnahme durch Anti-Cheat-Erkennung und Nachforschung mehrfach bestätigt.” Dann wies dmg04 den Streamer nochmal auf Bungies Richtlinien bezüglich Account-Sperren und Bann-Politik hin.

Doch das war BakenGangsta offenbar noch nicht genug. Er war sich auch weiterhin keiner Schuld bewusst, tat unschuldig und forderte von Bungie dann auch noch patzig eine handfeste Begründung ein: “Ich will den Beweis dafür, was ich getan haben soll und was zu dem Bann geführt hat. Weil aktuell ist das einfach nur Bullshit.”, hieß es wörtlich seitens des Streamers.

Bungie führt den Betrüger öffentlich vor

So “zerstörte” Bungie den Cheater: Wie heißt es so schön? Pass auf, was du dir wünschst. Das hätte vielleicht auch der Streamer lieber beherzigen sollen. Denn seine Aufforderung ließ Bungie nicht auf sich sitzen und zog Baken mit der folgenden Antwort quasi in aller Öffentlichkeit die Hosen aus.

So hieß es im Anschluss vom dmg04: “Es geht weiter. Hat nur etwas Zeit gekostet, das Ganze nochmals mit dem Security Team gegenzuchecken. Wir haben 2 Accounts gefunden, die sich in deinem Besitz befinden und die Cheat-Programme beim Spielen von Destiny 2 genutzt haben. Insgesamt haben wir jetzt 4 Accounts gebannt (Inklusive Bann-Umgehung). Und das ist unser letztes Wort zu dieser Angelegenheit.”

Hier könnt ihr euch die Konversation in einer Übersicht anschauen:

Hier könnt ihr euch die Konversation in einer Übersicht anschauen:

Abschließend ergänzte dmg04 noch, dass man versucht, Destiny 2 zum bestmöglichen Spiel, das es sein kann, zu machen und wenn jemand versucht, andere zu täuschen, dann muss man Dinge manchmal eben als Community Manager geraderücken.

Was sagt Baken nun dazu? Dieser hält weiterhin an seiner Version fest und sagt: Es steht halt sein Wort gegen Bungies. Er hätte nie 4 Accounts besessen und da es bereits das 2. Mal sei, dass er gebannt wurde, müsste er offenbar etwas auf seinem PC haben, das Bungie als Cheat-Programm erkennt. Er selbst habe jedoch auch weiterhin keine Ahnung, was es sein könnte. Er wüsste es aber gerne, damit er nicht noch in anderen Spielen gebannt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Es sieht jedoch stark danach aus, als wäre der Bann gerechtfertigt. Denn es ist recht unwahrscheinlich, dass Bungie die Angelegenheit mehrfach und dann sogar auf Nachfrage nochmal extra prüft, 4 Accounts findet, sogar eine Bann-Umgehung feststellt und es sich dabei nur um unglückliche Umstände oder um einen Fehler handelt – auch wenn man das nie zu 100 % ausschließen kann.

Baken ist vor allem für seine Montage-Videos bekannt. Dort zeigt er in kurzen Clips mit fetziger Musik, wie er die hilflosen Hüter reihenweise niedermetzelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was denkt ihr? Hat hier ein Cheater öffentlich endlich das bekommen, was er verdient hat? Oder glaubt ihr, der Streamer könnte tatsächlich komplett unschuldig sein, so wie er das bis dato immer noch beteuert? Wurdet ihr vielleicht schon mal grundlos gebannt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.