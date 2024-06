Destiny 2: Neuer Granatenwerfer könnte perfekt für den Add-Clear sein, Spieler taufen ihn „Schnellfeuer Dürrensammler“

Der Trailer zum Start der Beta von WoW: The War Within. Schatten und Zorn zeigt Xal'atath und ihre Pläne.

Bei dem neuen Werfer könnt ihr den Schadenbereich dementsprechend vergrößern, in dem ihr eure Projektile in einem größeren Umkreis verteilt, was sich jedoch auf den Schaden auswirken kann, den ein einzelnes Ziel bekommt. Wie genau der Schaden von „Verlorenes Signal“ wirkt und ob der Werfer mit dem Dürrensammler konkurrieren kann, wird sich zeigen.

Bei dem „Verlorenes Signal“-Werfer könnte es entscheidend sein, wie viele der abgefeuerten Projektile treffen und tatsächlich Schaden verursachen. Der Dürrensammler bündelt seinen gesamten Schaden in einer Granate, an einem Punkt.

Was genau sagen die Spieler? Auf Reddit schreiben einige Spieler, dass sie Spaß an dem neuen Granatenwerfer haben und machen deutlich, dass sie ihn vielversprechend finden.

Der Granatenwerfer verschießt Salven, die beim Aufprall anhaltende Stasis-Pfützen verursachen. Diese Pfützen verursachen Schaden über Zeit an Gegnern, die mit ihnen ihn Kontakt kommen – also ähnlich wie der beliebte exotische Granatenwerfer „Dürresammler“ (Engl: Witherhoard).

Was ist das für eine Waffe? Mit The Final Shape erhielt Destiny 2 einen neuen legendären Granatenwerfer namens „Verlorenes Signal“ (Englisch: Lost Signal).

