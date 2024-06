In Destiny 2 gibt es zum 1. Mal eine Mission für 12 Spieler: Sie beendet nach 10 Jahren die Story

Destiny 2 hat jetzt eine neue Mission für 12 Spieler, mit der die Saga um Licht und Dunkelheit nach 10 Jahren beendet wird. Hier erfahrt ihr, was das für eine Mission ist und wie ihr sie spielt – spoilerfrei.

Was ist das für eine Mission? Mit The Final Shape wird die Saga um Licht und Dunkelheit nach 10 Jahren zu einem Ende gebracht – diese Mission ist das Ende.

Nachdem der Raid „Rand der Erlösung“ zum ersten Mal von einem Team beendet wurde, veröffentlichte Bungie eine neue Mission namens „Exzision“, die euch mit 11 anderen Hütern gegen den Zeugen kämpfen lässt.

Begleitet von Streitkräften der Eliksni, der Kabale, den Erwachten, der Menschheit und der Schar ziehen wir in eine riesige Schlacht gegen die Untergebenen des Zeugen, der selbst am Ende auf uns wartet. Unterstützt werden wir natürlich auch von NPCs wie Zavala, Ikora und Osiris.

Nach dem Sieg gegen unseren mächtigen Widersacher wartet eine emotionale Videosequenz auf uns, die wir euch natürlich nicht spoilern wollen.

Falls ihr den neuen Raid noch nicht gespielt habt, könnt ihr euch hier zumindest den dazugehörigen Trailer ansehen:

Wie könnt ihr die Mission spielen? Um die Mission zu spielen, benötigt ihr keine Fußballmannschaft, da sie über ein offenes Matchmaking verfügt. Natürlich könnt ihr trotzdem auch mit eurem eigenen Einsatztrupp zum Ende der Saga antreten.

Außerdem müsst ihr den Raid nicht abgeschlossen haben, um das Ende der Saga zu erleben. Anders sieht es jedoch mit der Kampagne von The Final Shape aus. Diese müsst ihr ebenso wie die exotische Quest „Wild Card“ vor der Mission beenden.

Habt ihr die Kampagne und Wild Card noch nicht abgeschlossen, wird euch die finale Mission nicht angezeigt.

Wie geht es nach der Mission weiter? Der Zeuge ist besiegt und die Hüter feiern ihren Triumph. Wir können uns demnach fortan neuen Gefahren, neuen Gegnern stellen. Was uns genau erwartet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Bungie will in einem Stream am 10. Juni 2024 um 17:00 Ihr deutscher Zeit auf YouTube verraten, wie das kommende Jahr von Destiny 2 aussehen wird. Wahrscheinlich startet eine neue Saga. Vielleicht erfahren wir auch den Namen der nächsten Erweiterung oder offizielle Infos zu Destiny 3.

Falls ihr euch noch auf den Raid „Rand der Erlösung“ oder die finale 12-Spieler-Mission von The Final Shape vorbereiten wollt, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen, wie ihr möglichst schnell das Powerlevel 2.000 erreicht: Destiny 2: So erreicht ihr schnell Powerlevel 2000 in The Final Shape