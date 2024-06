Destiny 2: So findet ihr die neue Exo „Ergo Sum“ mit ihrem God Roll für PvE und PvP

Lord Nine: Cinematic Trailer für das neue MMORPG der Macher von Lost Ark führt euch in die Schlacht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Beachtet zudem, dass die God Rolls kein „Must-have“ sind. Ihr könnt gerne wild herumexperimentieren und herausfinden, welche Kombinationen eurem Spielstil besser zusagen. Neben der Ergo Sum gibt es auch eine explosive Sniper, die heftigen Schaden austeilt. Wie ihr euch die „Nicht endende Jagd“ sichert, erfahrt ihr in unserem anderen Guide: Destiny 2: „Nicht endende Jagd“ freischalten – So bekommt ihr die exotische Sniper

Das solltet ihr beachten: Ergo Sum ist noch nicht lange auf dem Markt. Es könnte also sein, dass Spieler neue God Rolls finden, die für das PvE und PvP besser geeignet sind. Wir werden die Liste deshalb in den kommenden Tagen nochmal anpassen, sollten sich bessere Alternativen herauskristallisieren.

Was ist besonders an Ergo Sum? Das Besondere an diesem Exotischen Schwert ist die Tatsache, dass es im Spezialslot seinen Platz findet. Zudem könnt ihr das Schwert mit zufälligen Perks ergattern und diese Perks sind Perks aus bekannten Exos wie die Gjallarhorn oder Polaris Lanze. Es lohnt sich also, das Schwert zu farmen.

Bungie hat für Destiny 2 : The Final Shape eine neue kuriose Exo erschaffen: Ergo Sum. Dieses Schwert im Spezialslot kann mit verschiedenen Perks droppen, die seinen Spielstil verändern. Wir zeigen euch, wie ihr das Schwert findet und was seine God Rolls für PvE und PvP sind.

