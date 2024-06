Destiny 2: Raid von The Final Shape wurde bezwungen und das von Spielern, die keiner kennt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Habt ihr den Streamern bei ihrem Rennen zugeschaut oder wart ihr sogar selbst am Start? Lasst uns gerne eure Meinung dazu erfahren. Wie ihr das Exo-Schwert „Ergo Sum“ ergattern könnt, erfahrt ihr hier: Destiny 2: So findet ihr die neue Exo „Ergo Sum“ mit ihrem God Roll für PvE und PvP

Laut den Streamern wurde aber jetzt die 12-Spieler Aktivität freigeschaltet. In dieser müssen die Hüter nun den Zeugen ein für alle Mal besiegen. Es könnte also sein, dass der Zeuge im Raid nur schwer verwundet wurde und die Hüter ihren Job jetzt mit und auch ohne Raid zu Ende bringen müssen.

Was ist mit dem Zeugen passiert? Da zum Schluss fast jeder Streamer seine Aufnahmen zensierte, um den Kontrahenten keine Tipps zu liefern, können wir nicht sagen, was genau mit dem Zeugen im Raid passiert ist.

Interessant ist jedoch auch die Dauer, in der „Rand der Erlösung“ bezwungen wurde. Der Raid „Letzter Wunsch“ aus Forsaken beschäftigte die Spieler mit seinen komplizierten Mechaniken über 18 Stunden und 49 Minuten und galt als der schwerste Day-One-Raid aller Zeiten. Rand der Erlösung jedoch wurde in 19 Stunden und 3 Minuten erledigt. Somit gilt der neue Raid aus „The Final Shape“ als der zähste Raid, den Bungie jemals erschaffen hat.

Wie lief der World First ab? Um es mit einem Wort zu beschreiben: katastrophal – für einige Teams jedenfalls. Der Raid besaß komplizierte Mechaniken, in denen Spieler schnell Gegner vernichten, Räume leeren und Platten aktivieren mussten, um dann in Kisten verschiedene Effekte zu deponieren. Viele Teams, darunter Aztecross schlugen sich über mehrere Stunden nur an der ersten Phase des Raids herum.

Kennt man das Team hinter dem Sieg? Überraschenderweise nicht. Es handelt sich hierbei um Spieler, die öfter an Day-One-Raids teilgenommen hatten, jedoch nie den Sieger-Gürtel gewinnen konnten (via raid.report ). Dass sie jetzt mit „Rand der Erlösung“ sogar Überflieger wie Saltagreppo oder Veteranen wie Datto abhängen konnten, ist erstaunlich.

Nach 19 Stunden und 3 Minuten meldete sich das erste Team mit einem Sieg. Es war Team „Parabellum“, die dem Zeugen zeigten, aus welchem Holz Hüter geschnitzt sind. Bungie prüfte daraufhin die Meldung (via x.com ) und krönte die Sieger um 14:25 Uhr deutscher Zeit mit Glückwünschen auf X (ehemals Twitter). Doch was für ein Team ist das und wie schwer war der Raid? Das zeigen wir euch jetzt.

Wie lang ging der World First? Der Contest-Mode von „Rand der Erlösung“ startete am 07. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit . Viele Streamer, darunter Nexxoss, Datto und auch Aztecross prügelten sich darum, wer als erster den Raid bezwingen kann, um den Sieger-Gürtel mit nach Hause nehmen zu können.

