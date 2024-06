Destiny 2 ändert nach 6 Jahren, wie Xur funktioniert – Lohnt sich der Händler endlich?

Xur ist in Destiny 1 und 2 ein fester Bestandteil der Community. Er liefert den Hütern exotische Waren aus fernen Systemen und versorgt sie mit kryptischen Botschaften. Leider wird er zunehmend von langjährigen Spielern ignoriert. Was Bungie nun geändert hat, um ihn lohnenswerter zu machen, erfahrt ihr hier.

Was war das Problem bei Xur? Der Schwarzmarkthändler der Neun versorgte die Hüter in Destiny 1 mit seltenen Exos, die zudem noch grandiose Werte besaßen. In Destiny 2 hingegen gab es das nicht. Xur wurde überwiegend dazu genutzt, fehlende Exos für die Sammlung zu bekommen. Rüstungen mit guten Werten? Fehlanzeige.

Ab und an lieferte Xur einige legendäre God Rolls oder Rüstungen aus vergangenen Seasons doch diese konnten die Hüter nicht dazu bewegen bei ihm vorbeizuschauen. Bungie wusste davon Bescheid und kündigte deshalb eine große Überarbeitung für das Tentakelgesicht an. Am 07. Juni 2024 war es dann so weit, denn von nun an können Hüter mit dem neuen Sortiment des Händlers interagieren, doch wie gut ist es?

Erweitertes Angebot, Rufrang und mehr!

Was hat sich verändert? Zuerst hat sich der Standort verändert. Dieser soll ab sofort nur noch auf dem Turm sein und zudem wird er noch auf dieser Map markiert. Seine Standorte sind also nicht mehr wild im System auf verschiedenen Planeten verteilt.

Er wird mit einem Symbol auf dem Turm markiert

Sein Sortiment hat sich auch verändert. Xur bietet jetzt neben exotischen Waffen und Rüstungen auch Katalysatoren an, die nach jedem Besuch durchrotieren. Legendäre Waffen und Rüstungen sind wie gewohnt auch dabei.

Eine große Neuerung ist dabei sein Rufrang-System, das dem vom Kryptarchen ähnelt. Ihr bekommt Rufpunkte, wenn ihr Seltsame Münzen bei Xur ausgebt. Dadurch erhaltet ihr Waffen, Rüstungsteile und mächtige Upgrades.

So sieht sein Sortiment jetzt aus

Das Interessanteste jedoch ist eine Änderung, die man bislang noch nicht offiziell entdecken konnte. Über die Tracking-Seite light.gg haben wir uns einen kurzen Überblick verschafft, was der Xur neues zu bieten hatte und wir waren erstaunt. Laut den Daten wird der Schwarzmarkthändler sogar Kunstvolle Rüstung anbieten – also Rüstungen mit garantiert starken Werten.

Ob die Rüstungen irgendwann zufällig zum Verkauf angeboten werden, ist noch nicht bekannt, aber schon allein aus diesem Grund könnte sich der Händler vor allem für langjährige Spieler, die ihre Builds vervollständigen wollen, lohnen.

Lohnt sich Xur jetzt? Das hängt davon ab, was ihr benötigt. Solltet ihr keine Lust auf das Farmen von Katalysatoren verspüren, könnt ihr wöchentlich bei Xur vorbeischauen, um eure Sammlung zu vervollständigen. Sollten zudem jemals die Kunstvollen Rüstungen in das Sortiment mitaufgenommen werden, werden sicher auch langjährige Spieler das Tentakelgesicht besuchen.

Beachtet, dass ihr für den Erwerb von Items bei Xur Seltsame Münzen benötigt. Die bekommt ihr zufällig aus Kernaktivitäten wie Strikes, Gambit oder dem Schmelztiegel spendiert.

Ihr müsst also schon aktiv zocken, um bei Xur einkaufen zu können, den seine Preise sind ungemein teuer. Solltet ihr jedoch eher wissen wollen, wie der Abschluss der Licht- und Dunkelheitsaga eingeläutet wurde, haben wir genau das richtige für euch: In Destiny 2 gibt es zum 1. Mal eine Mission für 12 Spieler: Sie beendet nach 10 Jahren die Story