Bei Destiny 2 könnt ihr euch in Season 13 mit etwas Glück und wenig Aufwand eine der aktuell besten Handfeuerwaffen im Spiel sichern – Wahre Prophezeiung. Doch so mancher weiß nicht mal von dieser Knarre.

Ihr steht auf Handfeuerwaffen? Handfeuerwaffen liegen bei Destiny 2 gerade im Trend – vor allem im PvP gehören einige Exemplare fest zum Meta. Aber auch im PvE setzen zahlreiche Hüter auf die Gattung der Hand Cannons. Besonders beliebt und effektiv sind dabei Knarren vom Archetyp mit Aggressivem Gehäuse und einer 120er Feuerrate.

Sie schießen zwar etwas langsamer, sind dafür aber sehr präzise, haben eine enorme Reichweite und hauen so richtig rein. Kurzum: Steht ihr auf Handfeuerwaffen, gehören die 120er mit Vertretern wie die exotische Sturm (mit Katalysator), Letzter Dollar, Ruhige Hand oder Igneous-Hammer zum Besten, worauf ihr aktuell setzen könnt.

Doch in diesem Archetyp gibt es noch eine weitere, richtige Perle, von der Experten und Spieler ebenfalls schwärmen, welche aktuell aber längst nicht jeder auf dem Schirm hat. Der bekannte Destiny-YouTuber Atzecross Gaming bezeichnete beispielsweise diese Waffe kurz vor der Season 13 noch als “die beste Handfeuerwaffe, die man aber nicht mal mehr bekommen kann”.

Schon seit Destiny 1 stehen Hüter drauf, mit Handfeuerwaffen Space-Cowboys zu spielen und die Revolver sind seitdem für viele die liebste Waffen-Gattung.

Handfeuerwaffen-Fan? Dann holt euch unbedingt Wahre Prophezeiung

Um diese Waffe geht’s: Es geht um die Handfeuerwaffe Wahre Prophezeiung (True Prophecy) für den Kinetik-Slot. Diese stammt ursprünglich vom Kriegskult der Zukunft aus den Fraktionskämpfen, konnte in letzter Zeit aber nicht mehr auf aktuellem Powerlevel erspielt werden. Sie verschwand dann sogar komplett aus dem Loot-Pool.

Was nicht jeder weiß: Vor Kurzem hat sich die Verfügbarkeit geändert, die Waffe ist seit der Season 13 wieder erhältlich – auf aktuellem Powerlevel. Sprich, sie wird nach dem Aus für den Waffenruhestand fortan aktuell bleiben und kann in auch in den folgenden Seasons problemlos verwendet werden.

Doch nicht jeder ist sich der Waffe überhaupt bewusst, beziehungsweise weiß, dass diese aktuell überhaupt erhältlich ist. Zahlreiche meiner Hüter-Kumpels rieben sich verwundert die Augen, als ich stolz meinen God Roll bei diesem stillen Rückkehrer präsentierte, denn ich jüngst gezogen habe.

So bekommt ihr jetzt Wahre Prophezeiung in Season 13

Das ist vergleichsweise einfach und kostet euch nur Waffenmeister-Materialien. Denn diese Waffe bekommt man aktuell nur über die Engramme bei Waffenmeister Banshee-44 im Turm – im Tausch gegen die besagte Ressource. Ihr müsst euch also nicht wie bei Letzter Dollar in Gambit abquälen oder wie bei Igneous-Hammer in den Trials schwitzen, sondern einfach nur Waffenteile abgeben.

Bei Banshee spielt jedoch das Glück eine Rolle. Plant also einige Tausend Waffenmeister-Materialien ein, bis ihr die Waffe bekommt – für den gewünschten Roll kann es auch mehr werden. Ich habe knapp 6.000 Waffenteile springen lassen müssen, bis ich beim 2. Exemplar einen starken Roll gezogen hatte. Doch durch RNG kann die Erfahrung hier stark variieren. Einer meiner Kumpels hatte mit knapp 4.000 Waffenmeister-Materialien ganze 6 Exemplare erhalten. Ein anderer hatte nach circa 5.000 noch nicht ein einziges gehabt.

Stats von Wahre Prophezeiung

Der Perk-Pool von Wahre Prophezeiung

Zum Vergleich: Der Perk-Pool von Letzter Dollar

Was macht die Waffe so gut? Mal abgesehen vom aktuell mächtigen Archetypen und dem relativ geringen Aufwand, der mit der Waffe verbunden ist (ausreichend Waffenteile vorausgesetzt), bietet Wahre Prophezeiung starke Grundwerte und einen vergleichsweise kleinen Perk-Pool.

Doch darunter finden sich starke Favoriten wie beispielsweise Verbesserte Geschosse, Messsucher, Erster Schuss oder Überschuss. Die kombiniert ihr dann mit weiteren starken Perks wie Zeitladung, Toben oder Elementar-Koppler. Es ist hier also theoretisch einfacher, an einen starken Roll zu kommen – gerade im Vergleich zu beispielsweise den zahllosen Kombinationsmöglichkeiten einer Bottom Dollar.

Hattet ihr diese Waffe in Season 13 auf dem Schirm und falls ja – wie sehen eure Erfahrungen damit aus? Werdet ihr jetzt euer Glück bei Banshee versuchen? Oder haltet ihr nichts von dieser Perle? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.