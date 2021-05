Destiny 2 will mit euch nächste Woche Cross-Play testen und verteilt Belohnungen

Destiny 2 setzt bald auf komplettes Cross-Play, damit ihr mit Hütern auf anderen Plattformen gemeinsam zocken könnt. Ihr könnt das Feature schon in wenigen Tagen ganz einfach selbst ausprobieren. Für euren Test erhaltet ihr sogar eine kleine Belohnung.

Das soll alle Hüter verbinden: Ein erklärtes Ziel von Destiny 2 ist es, dass bald alle Hüter gemeinsam das Universum retten sollen – unabhängig davon, ob sie auf PlayStation, Xbox, Steam (PC) oder Stadia ihr zu Hause haben. Das nennt sich dann Cross-Play und ist für die Season 15 als Highlight-Feature geplant.

Letzte Woche, als Season 14 startete, war Cross-Play sogar schon kurzzeitig aktiv. Jedoch war das Feature nur aus Versehen live und nur über ein paar Umwege verfügbar. Da einige Hüter aber bereits Spaß hatten, plattformübergreifend loszuziehen, dürfen schon in wenigen Tagen alle Interessenten das Cross-Play ausprobieren.

So testet ihr das Feature: Schon nächste Woche, vom Weekly Reset am 25. Mai bis zum 27. Mai 2021, könnt ihr diese Funktion selbst testen. Das Ganze ist auch richtig unkompliziert in Destiny 2 umgesetzt:

Es gibt eine spezielle Strike-Playlist für die Cross-Play-Beta.

Hier werdet ihr dann mit Hütern von PS4 und PS5, Xbox One und Xbox Series S/X, Steam (PC) und Google Stadia zusammen im PvE kämpfen können.

Ihr müsst euch dafür nicht gesondert anmelden, sondern nur im Spiel selbst die entsprechende Playlist wählen und schon geht es los.

In dieser Beta könnt ihr noch keinen festen Einsatztrupp bilden, tretet also stets zusammen mit 2 zufälligen Hütern in den Strikes an.

Ihr sollt euch daran erinnern, beim Test dabei gewesen zu sein

Diese Warnung gibt Bungie: Bei dem Cross-Play-Feature nächste Woche handelt es sich um einen Test für das Matchmaking (Spielersuche). Es kann also durchaus auch zu Problemen kommen. Bungie verspricht “die Daten zu durchforsten und eine Vielzahl von Aktionen durchzuführen, um die Stabilität des kommenden Cross-Play-Systems zu testen” (via Bungie.net).

Welche Belohnung gibt es? Ihr seid also quasi die Versuchskaninchen, aber das sind Hüter ja gewohnt. Als Belohnung für eure plattformübergreifenden Ausflüge erhaltet ihr ein exklusives Emblem:

Als Erinnerung erhaltet ihr dieses Emblem

Um das Emblem “Sternkreuze” (eng. Stars Crossed) einzusacken, müsst ihr lediglich 3 Strikes in der Cross-Play Strike-Playlist zwischen dem 25. und 27. Mai absolvieren.

Eine schöne Geste. Solche Embleme mit “ich war dabei”-Charakter kennen die Hüter auch aus Zeiten, als bestimmte Waffen völlig broken waren oder wenn man beispielsweise den neuen Raid innerhalb des ersten Tages knackt.

Das hat Bungie noch zu Cross-Play in Destiny 2 verraten

Wie eingangs erwähnt, ist Cross-Play für Season 15 geplant. Die startet im August 2021. Bungie selbst erklärte, dass Cross-Play eine sehr hohe Priorität hat und noch 2021 komplett auf allen Systemen ermöglicht werden soll.

Seit Ende 2019 unterstützt Destiny 2 übrigens Cross-Save. Ihr könnt euren Spielstand also auf jedes System mitnehmen. Sprich, wenn ihr normalerweise auf der PS5 zockt, euch aber auch mal auf dem PC als Hüter versuchen wollt, steuert ihr dort euren Hüter und nehmt all eure Waffen mit. Der auf dem PC erreichte Fortschritt wird dann wiederum auch auf die PS5 übertragen.

Seit Erscheinen der Next-Gen-Konsolen PS5 sowie Xbox Series X und S ist zudem das sogenannte Cross-Genereation-Play aktiv. Hüter auf der PS5 können also bereits mit ihren Freunden auf der PS4 spielen und Spieler auf der Xbox One entsprechend mit anderen, die auf der neuen Xbox-Generation unterwegs sind.

Diese Sorge hatten Spieler: Als Cross-Play angekündigt wurde, sorgte das für Freude im PvE: endlich mit den Freunden von einst losziehen, die aber auf ein anderes System umgezogen sind. Doch im PvP sorgte das plattformübergreifende Feature direkt für Angst.

Die alte Debatte um “Controller-Spieler haben viel zu unfairen Aim-Assist” und “Wie soll ich mit der Präzision von Maus und Tastatur denn mithalten?” kochte in beiden Lagern hoch.

Bungie verkündetet dann, dass PC- und Konsolen-Spieler im PvP nur aufeinander treffen, wenn PlayStation- und Xbox-Hüter von ihren Freunden am PC eingeladen werden. Man spielt dann gemeinsam im PC-Spieler-Pool.

Keine Sorge, im PvE läuft das alles unkomplizierter ab.

Gerade im PvE dürften so alte Freundschaften – und auch neue – beflügelt werden. Oder habt ihr Bedenken was Cross-Play anbetrifft? Im Hinblick auf den Schmelztiegel sind nämlich noch nicht alle davon überzeugt. Man hört unter anderem öfters, dass das Cheater-Problem am PC bitte auch dort bleiben solle.

Seid ihr schon heiß darauf, bald mit Hütern aller Plattformen gemeinsam zusammen losziehen zu können? Sagt und doch in den Kommentaren, wie eure Meinung dazu aussieht und ob ihr an der Beta teilnehmt.