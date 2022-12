Destiny 2 verblüfft Spieler mit sinnloser Anpassung einer Exo-Waffe – „Muss zu 100 % ein Witz sein“

Morgen startet in Destiny 2 offiziell die letzte Season im „Die Hexenkönigin“-DLC. Sie geht mit Nummer 19 an den Start und bringt neuen Content sowie viele Änderungen, unter anderem an exotischen Waffen. Eine Sache sorgte jedoch bei den Spielern für unverständliches Kopfschütteln, weil sie die wohl sinnloseste Waffenänderungen in der FPS-Geschichte von Destiny 2 ist.

Um welche Änderungen geht es? Bungie hat im letzten Blogartikel viele Änderungen an Perks, Fähigkeiten und Waffen mitgeteilt, welche mit der kommenden Season 19 ins Spiel kommen. Ein paar davon sind sehr bitter, andere dagegen nur extrem kurios.

Der exotische Granatwerfer „Dürresammler“ wird radikal in seiner Wirkzeit beschnitten. Statt 7,5 Sekunden hält seine Besessenen-Pfütze ab Season 19 nur noch mickrige 4,5 Sek.

Der Schwächungseffekt des Support-Exos „Göttlichkeit“ wird von 30 % auf 15 % reduziert. Nur der Träger der Waffe behält die vollen 30 %.

Der Exo_Raketenwerfer „Gjallarhorn“ heult zwar noch, doch der Einschlags- und Detonationsschaden der Primärrakete wurde um 25 % reduziert, ohne dass die Rudelgeschosse betroffen sind.

Die aber wohl kurioseste Anpassung setzt Bungie beim Exo-Scharfschützengewehr „Wispern des Wurms“. Seine Basis-Effektivität in der Luft wird von 20 auf satte 80 erhöht.

„Denkt Bungie, dass wir herumhüpfen, wenn wir mit der Whisper zielen?“, fragt sich EspadaOU81

Bei diesen Änderungen machen die Nerfs von Gjallarhorn und Dürresammler noch Sinn. Beide Exo-Waffen stehen schon lange an der Spitze der Nutzungsraten in ihren jeweiligen Waffenslots.

Das Gjallarhorn ließ anderen exotischen Raketenwerfern kaum Luft und verhilft auch legendären Raketen zu mehr Wumms.

Beim Dürresammler-Nerf, so bitter es auch für viele Spieler ist, wurde die Waffe ganz allmählich zu einer Lite-Version des einstigen Raid-Exos „Anarchie“. Hier spendet euch nächste Season wahrscheinlich der schon bekannte, aber neu aufgelegte Artefakt-Mod „Durchbrechen und Räumen“ etwas Damage-Trost.

Doch beim kuriosen Jumping-Buff für das Exo-Scharfschützengewehr „Wispern des Wurms“ mussten manche Hüter trotzdem zweimal hinschauen. Dies ist momentan wohl die sinnloseste und unerklärlichste Waffenänderung in der FPS-Geschichte von Destiny 2.

Darum ist die Wisper-Anpassung sinnlos

Die Hüter haben sich schon lange gewünscht, dass Bungie sein schwarzes Exo-Scharfschützengewehr mit dem coolen Look wieder besser macht. Zu lange verstaubte sie in der Versenkung, obwohl sie in Jahr 1 von Destiny 2 zu den besten Spitzenwaffen mit höchstem Damage-Output aller Power-Waffen und einem exzellenten Handling gehörte. Doch dann nahm Bungie Veränderungen vor, welche die Waffe im schweren Waffenslot fast nutzlos machten.

Gerade deswegen war man erfreut, den Namen der Waffe bei den Ankündigungen zur Season 19 zu lesen. Doch den Buff, welcher Bungie der Wisper letztlich ab Season 19 spendieren will, ist für viele nicht nachzuvollziehen.

Auszug aus dem „This Week at Bungie“-Blog vom 01.12.2022

Im PvP nutzt die Waffe kaum jemand: Bungie könnte mit der Änderung von 20 auf 80 Basis-Effektivität darauf abzielen, dass Spieler die Waffe wieder öfter ins PvP mitnehmen. Doch das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, wie einige Spieler im reddit-Thread anmerken.

Die Wisper ist ein Scharfschützengewehr, das schwere Munition braucht und die ist im PvP selten.

Zudem ist die Waffe recht träge zu spielen und kann auch mit einem Körpertreffer keinen One-Hit-Kill erzielen.

Deswegen glauben einige, dass trotz der neuen, gigantischen Lufteffektivität, die logische Wahl auch weiterhin auf ein normales Scharfschützengewehr mit besser erhältlicher Spezialmunition fallen wird.

In manchen Raids ist nicht viel Platz zum Abfeuern der Waffen – man steht eng beisammen.

Und wie sieht es im PvE aus? Im PvE wird die Waffe immer noch häufiger genutzt. Aber auch dort hüpft bis jetzt niemand wie ein wildes Sniper-Kaninchen mit seinem Exo-Scharfschützengewehr vor den Endbossen herum. Schon gar nicht, wenn es darum geht, präzise und mehrfach auf einen Kritpunkt zu feuern. Eher im Gegenteil.

Genauigkeit ist wichtig, denn der exotische Perk „Weißer Nagel“ füllt bei drei schnellen Präzisionstreffer das Magazin wieder auf. Da können schon kleine Rempler von Teamkollegen zu einem Problem werden.

Richtig gut ist das Exotic zudem nur mit Katalysator. Hier wird die Nachladegeschwindigkeit um +27 erhöht, wenn man drei Sekunden lang zielt und gewährt, wenn man im Zoom bleibt, für einen Moment Bonusreichweite sowie Präzisionsschaden.

Damit verlangt die „Wispern des Wurms“ allein schon durch seine Perks exakte und ruhige Präzisionsschüsse von den Spielern und kein wildes „Herumgehoppse“. Genau deswegen ist es auch für viele verblüffend und verwirrend zugleich, warum Bungie diesen Wert nun so stark ändert. Im Grunde tut der Buff der Waffe materiell nichts Gutes.

Was genau bedeutet „Effektivität in der Luft“?

Seit Season 17 muss jeder Hüter auf den Waffen-Wert „Effektivität in der Luft“ achten. Er berechnet die Präzision der Projektile und gewährt euch von 0 bis 100 eine kleine oder große Korrektur mithilfe eines präziseren Zielhilfekegels in der Luft.

Ein Wert von 100 bedeutet keine Abzüge für die Genauigkeit in der Luft, also wenn ihr springt, und die gleiche Zielhilfe. Im Gegenzug erhaltet ihr mit niedrigeren Werten immer weniger Zielhilfe in der Luft.

Die Auswirkungen sind deutlich spürbar, denn es kann vorkommen, dass ihr nichts mehr killt, wenn ihr springt, obwohl ihr den Kopf genau getroffen habt. In diesem Fall könnte die schreckliche Grundgenauigkeit eurer Waffe in der Luft daran schuld sein.

Springen in Destiny 2 macht jetzt weniger Spaß: Früher sprangen die Hüter wild herum und landeten dennoch präzise Treffer. Das hat sich mit der Lufteffektivität jedoch geändert. Also fordern vor allem die PvP-Spieler in der Community immer wieder die komplette Abschaffung des einschränkenden Waffen-Wertes.

Darum könnten die Änderungen trotzdem Sinn ergeben: Auch wenn die Änderung jetzt noch für Kopfschütteln bei den Spielern sorgt, so könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mehr Sinn ergeben.

Im kommenden Jahr startet Bungie das nächste DLC „Lightfall“. Es wird die Hüter nach Neomuna bringen und diese Stadt und neue Location ist sprichwörtlich „Cloud-City“. Hüter werden dort mit Lassos durch die Lüfte schwingen. Denkbar wäre also eine zukünftige luftgestützte DPS-Meta, auf die Bungie jetzt, in der letzten Season vor Lightfall, bereits ein wenig hinarbeitet.

Was denkt ihr über den Buff der „Wispern des Wurms“? Wird euch das dazu bringen, die Waffe wieder zu spielen? Oder könnt ihr den satten Jumping-Buff ebenfalls nicht nachvollziehen. Unsere Kommentare stehen euch offen.

Alle im letzten Blog angekündigten Änderungen, die euch in Season 19 erwarten, haben wir hier zusammengefasst: