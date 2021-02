Destiny 2: Weekly Reset am 09.02. – Die Season 13 ist endlich da

In Destiny 2 läutet der heutige Weekly Reset, am 9. Februar 2021, die neue Season 13 ein. Wir von MeinMMO verraten euch, was die Saison der Auserwählten bringt und werfen ein Blick auf die wöchentlichen Aufgaben.

Was ist aktuell in Destiny 2 los? Mit dem heutigen Weekly Reset geht in Destiny 2 die neue Season 13 (Die Saison der Auserwählten) live. Doch bevor ihr euch in die frischen Inhalte stürzen könnt, müsst ihr euch zuerst das Update 3.1.0 herunterladen.

Wundert euch nicht, dass der Reset heute etwas knapper als gewohnt ausfällt. Das liegt daran, dass wir uns die neuen saisonalen Aktivitäten und Quests erstmal in Ruhe anschauen müssen.

Das Wichtigste zum Start in die neue Season: Die Season 13 begrüßt euch mit einer Story rund um den unbeugsamen Commander Zavala und den Kabalen. Bis zum 11. Mai werdet ihr euch hauptsächlich mit den Schildkröten-Aliens und der wohl hässlichsten Prinzessin des Universums rumschlagen müssen.

Dazu erwartet euch direkt zum Start heute:

Die saisonale Schlachtfeld Aktivität soll direkt zum Weekly Reset verfügbar sein. Hier tretet ihr zu dritt (mit Spielersuche) gegen die Kabale an.

Schon heute sollt ihr zudem eine Quest starten können, während ihr eure fiesen Stasis-Kräfte weiter verbessert und neue Fragmente findet.

Wir wissen schon, dass euch direkt zum Start der Season zwei frische Strikes erwarten, die Veteranen aber schon aus Destiny 1 kennen. Später folgt ein dritter, komplett neuer Strike.

Euch erwartet ein neuer Seasonpass, der gelevelt werden möchte und zahlenden Hütern direkt ein neues Exotic gewährt (Free2Play-spieler schalten ihn auf Stufe 35 frei). Was der Bogen „Ticuus Wahrsagung“ auf dem Kasten hat, erfahrt ihr bald auf MeinMMO.

Ihr könnt auch eine neue Auftrags-Waffe jagen, die euch wahlweise ins Gambit, PvP oder in Strikes führt.

Was euch sonst noch in der Saison der Auserwählten erwartet, findet ihr hier zusammengefasst:

Destiny 2 zeigt Roadmap für Season 13 – Diese Inhalte erwarten euch bis Mai

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 09.02. bis zum 16.02.

In Dämmerung: Die Feuerprobe gilt es den Strike

Die Höhle der Teufel

zu meistern.

Playlist-Strikes stehen mit diesen folgenden Modifiern bereit:

Leere-Versengen

Prügler

Eisen

Zu beachten ist hier, dass der Versengen-Modifier sich die ganze Woche lang nicht ändert. Die anderen Modifikatoren rotieren jedoch täglich.

Der S.A.B.E.R will es jetzt auch in den Strikes von Destiny 2 wissen

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi könnt ihr im PvP spielen:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 1) am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“. Außerdem ist die 2. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

Nächste Woche findet ihr an dieser Stelle wieder die Quellen für mächtigen Loot und Spitzenausrüstungen, die euch auf das neue Powerlevel von 1.310 bringen.

Werft doch solange einen Blick in die neuen saisonalen Herausforderungen. Die sollen euch durch den Content der Season 13 führen und ersetzen die wöchentlichen Beutezüge:

Was bringt Tess Everis zum Start von Season 13 mit?

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche: