Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Seid ihr schon gespannt auf die Season 13 oder haut euch das Gezeigte bisher nicht so recht vom Hocker? Welche Änderung haltet ihr für sinnvoll und wo ist Bungie übers Ziel hinausgeschossen? Sagt es uns und den anderen Hütern doch in den Kommentaren.

Wir verlinken euch an dieser Stelle dann den Change Log. Traditionell gehen die Patch Notes zusammen mit dem selbst Update live – oder kurz danach. Ihr werdet euch also noch bis zum Abend gedulden müssen.

Was steht in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht mit jedem Update auch die offiziellen Patch Notes. Darin ist die komplette Auflistung aller Änderungen des jeweiligen Patches.

Diese Überarbeitungen kommen: Zum Start einer neuen Season stehen traditionell Nerfs und Buffs in Destiny 2 an. Diesmal sind unter anderem Raketenwerfer die Gewinner und Schwerter die Verlierer. Hier könnt ihr einen ersten Blick auf die neuen Waffen und den Loot aus der Saison der Auserwählten werfen:

In Destiny 2 läutet heute, am 09.02., das Update 3.0.1 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und S sowie auf dem PC und Google Stadia die Season 13 ein. Der Patch bringt viele Überarbeitungen, neue Inhalte und Fixes ins Spiel. MeinMMO liefert euch einen Überblick.

Insert

You are going to send email to