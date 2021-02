Destiny 2 deutet Rückkehr von unbeliebtem Exotic an – Doch genau das will ich haben

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Mit welchen Knarren ihr auf jeden Fall Jagd auf die Kabale in der Saison der Auserwählten macht, lest ihr hier auf MeinMMO: Destiny 2 zeigt neue Waffen aus Season 13: Auftragswaffe, Trials- und Nightfall-Loot

Momentan gibt es dank Sunsetting aber nur wenige 120er, wie Die Ruhige Hand aus dem Eisenbanner. Und auch an der Exo-Front gibt es nur Sturm. Bungie bestätigte schon, dass uns in der Saison der Auserwählten weitere von den langsam ballernden Lochmachern erwarten.

Deswegen würde es gut passen: In Destiny 2 würde Der Erste Fluch zu den 120er Handfeuerwaffen gehören. Die haben mit Beyond Light einen starken Buff bekommen und sind gerade im PvP richtig angesagt.

Wessen Meinung lest ihr hier? Ich, Philipp Hansen, spiele Destiny seit 2014. In beide Serienableger habe ich zusammen deutlich über 3.000 Stunden versenkt. Seit 2019 betreue ich das Franchise als Fachautor intensiv für euch auf MeinMMO.

Als dann der Erste Fluch noch genau das zuvor geübte unterstütze, war mir, als wäre das die perfekte Questbelohung. Ich habe hart gearbeitet, eine seltene Waffe bekommen und wurde während der Reise zu einem „besseren“ Hüter, der jetzt sein ultimatives Werkzeug errungen hat. Wie erwähnt war die Waffe letztendlich in der Sandbox nicht so stark, hat aber dennoch einen kleinen Kreis von treuen Anhängern um sich geschart.

Den Ersten Fluch musste man sich über Wochen mühsam erspielen . Was für mich eine enorme Hürde war: 7 Präzisions-Kills mit Handfeuerwaffen im PvP in nur einem Match landen. Ich habe mich durchgefrustet und langsam den Spielstil aus „Peekshooting“ lieben gelernt.

So entstand meine Liebe zu Revolvern: Ich war in Destiny 1 langer Automatikgewehr-Main. Diese elitären Handfeuerwaffen waren nichts für meinen Spielstil. Für eine Exo-Quest musste ich mich aber plötzlich mit den Revolvern befassen, und zwar richtig intensiv.

Der Bullenschädel ist das Logo vom Waffenhersteller Tex Mechanika. Die produzieren sehr wenige Waffen im Destiny Universum und die erinnern am ehesten an wuchtige Cowboy-Knarren: Das Letzte Wort, Die Huckleberry und der Chaperone.

In Destiny 2 geht’s am 9. Februar mit Season 13, der Saison der Auserwählten los. Dann stehen ich und die anderen Hüter nicht nur mit den Kabalen auf Kriegsfuß, sondern wir müssen auch die hässlichste Prinzessin des Universums bekämpfen .

Destiny 2 bringt in Season 13 ein geheimes Exotic. MeinMMO-Autor Philipp Hansen hofft, dass es Der Erste Fluch ist. Der Revolver steht im Schatten seines beliebten Zwillings, ist aber weniger beliebt. Was spricht dafür und was gegen eine Rückkehr?

