Destiny 2: Update 3.3.0.3 kommt heute mit 6 Stunden Wartungsarbeiten – Alle Zeiten

Bei Destiny 2 erwarten euch heute, am 23. September, mehrstündige Wartungsarbeiten und geplante Server-Ausfälle auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Die Wartung bereitet auf den neuen Hotfix 3.3.0.3 vor. MeinMMO liefert euch alle Zeiten und Infos, damit ihr euren Tag gut planen könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Wie bereits vergangenen Donnerstag erscheint auch heute ein neues Update für Destiny 2. Hotfix 3.3.0.3 wird aber von ungewöhnlichen langen Wartungsarbeiten von 6 Stunden eingeleitet. Damit zementiert sich, dass in Destiny 2 der Donnerstag der neue Patch-Tag ist. Denn auch nächste Woche steht schon ein Update an.

Wir aktualisieren diesen Beitrag und listen euch im Laufe des Tages alles Wissenswerte wie Patch Notes zu den Änderungen in Season 15 auf, damit ihr stets gut informierte Hüter seid.

Wartung am 23.09. – Alle Zeiten zum Server-Down

Das sind die wichtigen Zeiten:

Um 14:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen

14:30 Uhr gehen die Server von Destiny 2 und Destiny 1 offline. Spätestens jetzt werdet ihr automatisch aus dem Spiel entfernt

Ab 19:00 Uhr sind die Server wieder online – Hotfix 3.3.0.3 ist weltweit verfügbar

Erst wenn ihr das Update heruntergeladen (und kopiert) kopiert habt, könnt ihr wieder zocken

Um 20:00 Uhr sollen die 6-stündigen Wartungsarbeiten planmäßig enden

Beachtet zum Update: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Bungie gibt Hütern auf PlayStation und Xbox den Tipp, die Konsole neu zu starten, sollte das Update nicht zur genannten Zeit verfügbar sein. Bedenkt aber, dass die genannten Zeiten sich auch verschieben können, da Bungie hier meist Richtwerte angibt.

Heute heißt es Schlange stehen für Hüter.

Was ändert sich mit Hotfix 3.3.0.3 in der Saison der Verlorenen?

Das bringt das Update: Bungie hüllt sich, was die Änderungen betrifft, noch in Schweigen. Nur vor der langen Server-Wartung hat der Destiny-Entwickler schon am 16. September gewarnt (via bungie.net).

Fehler gibt es derzeit leider so einige in Destiny 2, die Bungie auch schon bekannt sind. Hier eine Auswahl:

Das verfluchte Exotic Telesto ist mitsamt einer Artefakt-Mod deaktiviert

Der neue Meisterwerk-Katalysator für Agers Zepter erhält nicht korrekt Fortschritt

Auf Strikes kann eine Waffe mit 0 Power droppen – eine unschöne Belohnung

Triumphe und Herausforderungen zählen nicht, besonders im Zersplitterten Reich fällt das auf – auch wenn Bungie erst am 22. 09. die zerstörbaren Wände fixte.

Die neue Aktivität “Astral-Ausrichtung” kann öfters nicht richtig abgeschlossen werden

Ein weiteres kaputtes Exotic pflügt Massen an Gegnern in Sekunden weg

Sobald Bungie uns Einblick in die Patch Notes gab, ergänzen wir euch hier die wichtigsten Änderungen aus Hotfix 3.3.0.3

Bekannt ist zudem, dass die kürzlich erst überarbeiteten (und erfolgreichen) Trials ab Freitag mit einigen Änderungen ins Spiel kommen:

Man sieht nicht länger, wie viele Gegner im Matchmaking sind. Ihr könnt also nicht mehr gezielt 3er Teams ausweichen, da der Zähler ausgeblendet ist.

In den Trials-Labs – eine experimentelle Playliste – wird ein neuer Modus probiert. Hier müsst ihr eine Zone schnell einnehmen, die zufällig ihren Standpunkt in jeder Runde ändert.

Nach einer Wiederbelebung habt ihr keine neue Spezial-Munition (grün).

Patch Notes für Hotfix 3.3.0.3 in Destiny 2

Wo sind die Patch Notes? Bungie veröffentlicht zu jedem Update offizielle Patch Notes. Hier findet sich eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen.

Traditionell erscheinen die Patch Notes mit dem Update zusammen – oder kurze Zeit später. Rechnet also gegen 19:00 Uhr mit den Infos, die wir euch hier einfügen.

Was glaubt ihr, könnte sich nach der ungewöhnlich langen Wartungsarbeit in Destiny 2 verändern? Trifft euch der Donnerstag als neuer Patch-Tag oder ist es die richtige Entscheidung von Bungie, da so der Weeky Reset nicht in Gefahr ist? Sagt uns doch in den Kommentaren, welche Fehler euch derzeit nerven.