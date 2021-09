Spieler wollen den geheimen Code von Destiny 2 geknackt haben: Das wird die Super-Waffe 2022

Destiny 2 soll seit einem Jahr heimlich verraten, welche Waffen in Zukunft dominieren. Spieler meinen nun, dass sie schon die Meta der nächsten Erweiterung kennen.

Das steht an: Anfang 2022 bringt Destiny 2 die Erweiterung “Witch Queen”. Schon jetzt, Monate davor, wollen die Hüter aber rausgefunden haben, welche Waffen-Gattung dann so richtig abgehen und die Meta dominieren wird.

Hinter verschlossenen Türen bestimmt Bungie stets, welche Knarren die Boss-Killer von Morgen sind. Spieler wollen jetzt aber den Code geknackt haben und prophezeien Raketenwerfer als die Gewinner – wie kommen sie darauf?

So bestimmt Bungie die Meta: Zu Beginn eines neuen Kapitels, also mit einer neuen Season, veröffentlicht Bungie umfassende Balance-Änderungen und bringt ein neues saisonales Artefakt. Darin finden sich Modifikationen, – kurz Mods – die eine Waffengattung über Nacht zum Boss-Killer mutieren lässt.

Ohne die im Artefakt unterstützen Waffen kann man meist im Endgame kaum bestehen. Bungie bestimmt so sogar, wie ihr die ärgerlichen Champion-Feinde bekämpft. Diese aufgezwungene Meta schmeckt nicht allen Hütern, bringt aber alle paar Monate Abwechslung in die Loadouts.

Was heißt Meta? Der Ausdruck wird meist als Abkürzung für “most effective tactics available” benutzt. Also die effektivsten Taktiken, die zur Verfügung stehen. Ist etwas Meta, dann gehört es im aktuellen Patch zur den stärksten Waffen oder Skills, die deutlich mehr Vorteile als Nachteile haben – daher nutzen viele informierte Spieler die Meta.

Setzt eure Aluhüte auf – Welche Waffen sollen in “Witch Queen” Meta sein?

Diesen Code haben Spieler geknackt: Bungie soll immer schon in der vorherigen Season verraten, welche Waffen im nächsten Artefakt stark begünstigt werden. Den Codeknackern (via reddit) zufolge bestimmt die Auftragswaffe der vorherigen Season die Meta der nächsten Season.

Schon das ganze Jahr über fährt der Destiny-Entwickler dieses Schema ab: Eine Auftragswaffe via Quest für alle, die dann in der nächsten Season richtig stark performt. So sah das mit Auftragswaffen im Detail für 2021 aus:

Season 13 brachte Anfang 2021 den Granatwerfer “Plünderer-Salve”. Eine Season später war Durchbrechen und Räumen die angesagteste Mod im Spiel. Granatwerfer waren Meta, Exotics wie Anarchie stark wie nie.

Season 14 brachte das Fusionsgewehr “Fassungslos”. In der aktuellen Season 15 sind Fusionsgewehre die stärksten Boss-Killer, die selbst Raid-Endgegner in Sekunden schmelzen.

Angefangen hat das ganze eigentlich schon Ende 2020 mit Season 12 und der Auftrags-Sniper “Verehrt”. Zwar waren Scharfschützengewehre nicht direkt durch eine Mod Meta, es gab aber viel allgemeine Unterstützung für die präzisen Waffen im Artefakt.

Hegemonie gibt’s in Season 15 für alle bei Shaxx, dem Vagabunden und Zavala.

Welche Waffe soll 2020 stark sein? Folgt Bungie dem Muster, dann würden uns zur nächsten Season Raketenwerfer als das Non plus Ultra erwarten. Denn aktuell könnt ihr den Auftrags-Raketenwerfer Hegemonie erspielen.

Noch vor Witch Queen und in der laufenden Season kommt zudem der berühmteste, kultigste und kaputteste Raketenwerfer überhaupt: Destiny 2 bringt Gjallarhorn, die Mutter aller Exotics – Das endet böse

Die nächste Season 16 startet in Destiny 2 erst mit am 22. Februar 2022 zusammen mit der “Witch Queen”-Erweiterung (Hexenkönigin). Die laufende Saison der Verlorenen dauert somit ein halbes Jahr – das ist die längste Season überhaupt.

Wie wahrscheinlich ist die Vorhersage?

Es gibt Bedenken: Klar lässt sich hier ein Trend erkennen, klar ergibt das schon irgendwo Sinn. Es kann sich aber genauso gut um Zufälle handeln.

Die Idee, dass Bungie die fleißigen Spieler, die Season für Season dabei sind, mit starken Waffen belohnt, welche dann zukünftig genutzt werden können, will man gerne glauben. Denn die Meta wird wirklich stark vom saisonalen Artefakt bestimmt. Würde einem Großteil der Hüter die passende Waffe fehlen, wäre Zorn vorprogrammiert.

Der neue stärkste Raketenwerfer von Destiny 2 ist ausgerechnet das Exotic, mit dem keiner spielen wollte

Auch auf MeinMMO habt ihr schon darüber gerätselt: So fragte unser Leser D1vet Anfang September: “Wieso bringt man in der Saison, in der Fusionsgewehre und Linear-Fusionsgewehre mit der Mod gepushed werden, als Ritualwaffe einen Raketenwerfer?”

Ein Schluss, auf den Sherlock Holmes neidisch wäre, kam daraufhin als Antwort:

Weil es letzte Season ein sehr gutes Fusionsgewehr [als Questbelohung] drin war. Genauso wie wir letzte Season eine Granatenwerfer-Mod hatten und davor [die Season] ein guter Granatenwerfer kam. Takumidoragon via MeinMMO

Wie seht ihr das – Farmt ihr schon fleißig Raketenwerfer-God-Rolls? Hegemonie zu holen, legen wir euch so oder so ans Herz. Eine starke Alternative sind zudem Hitzkopf aus der Dämmerung und Heze-Rache aus dem Raid “Gläserne Kammer”. Würde euch solch eine explosive Meta gefallen?

Vergesst jedoch nicht, dass 2022 mit “Witch Queen” eine völlig neue Waffengattung ins Spiel kommt – diese will Bungie sicher auch mit dem Artefakt pushen: Nach 3 Jahren bekommt Destiny 2 die erste neue Waffengattung – Alles zur Glefe