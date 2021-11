In Destiny 2 gibt es endlich gute Neuigkeiten zu den fehlenden Katalysatoren für einige beliebte Exotics. Bungie will sie schon in naher Zukunft zurückbringen. Doch nicht nur das. Der Entwickler denkt über eine Lösung nach, dass bald alle Exotics, auch ohne Katalysator, Superenergie erzeugen können.

Exotics in Destiny 2 sind besondere Waffen mit einzigartigen Eigenschaften. Wenn es für sie einen Katalysator gibt, sind sie sogar noch stärker. Doch derzeit sind nicht alle verfügbaren Katalysatoren erspielbar und auch nicht alle Exotics haben einen.

Aus diesem Grund denkt Bungie über die Rückkehr fehlender Katalysatoren nach und will auch alternative Wege suchen. Exotics ohne Katalysator sollen in naher Zukunft Sphären der Macht und damit Superenergie erzeugen können.

Derzeit gibt es in Destiny 2 drei Kategorien von Katalysatoren:

Katalysatoren, die existieren und die man sich erspielen kann.

Katalysatoren, die existieren und die man sich nicht erspielen kann.

Exotics für die es noch keinen Katalysator gibt.

Verfügbare Katalysatoren sind nicht erspielbar: Vor allem Katalysatoren, die man sich nicht erspielen kann, sind immer wieder Thema. Die Spieler können sich zwar Exo-Waffen am Turm-Kiosk kaufen, doch bei manchen bleibt der existierende Katalysator unzugänglich.

Dies betrifft hauptsächlich die Katalysatoren aus alten, nicht mehr zugänglichen Exotic-Quests, welche in den Content-Vault gewandert sind. Beispielsweise die Mission „Wispern“ für die exotische Exo-Sniper, „Stunde Null“ für das Exotic „Perfektionierter Ausbruch“ oder solche aus saisonalen Aktivitäten. Zu Letzterem zählt „Rechtmäßiger Erbe“, das exotische Maschinengewehr mit Schutzschild.

Das will Bungie bald ändern: Im DCP-Podcast hat Chris Proctor, Weapons Feature Lead von Bungie, den Spielern Hoffnung gemacht. Er kündigte an, dass diese derzeit nicht erhältlichen Katalysatoren mit „Die Hexenkönigin“ im Februar 2022 in den allgemeinen Aktivitäten-Pool kommen werden. Eben genauso wie es in der Vergangenheit auch bei anderen Katalysatoren der Fall war.

Die Absicht von „Die Hexenkönigin“ ist, dass alle derzeit unzugänglichen Katalysatoren dorthin gelangen.

Katalysatoren können dann überall droppen: Durch diese Anpassung wird es dann möglich, dass euch Katalysatoren der “Allzweck-Exoten” in allen Aktivitäten in Destiny 2 droppen können. Zum Beispiel im Schmelztiegel, in Dämmerungs-Strikes oder in den legendären Verlorenen Sektoren.

Einerseits sind das gute Neuigkeiten. Andererseits wird diese Nachricht auch einige Spieler enttäuschen, die auf eine Reunion der „Wispern“-Mission in „Die Hexenkönigin“, gehofft hatten. Nach dem bestätigten Buff für die Wisper, der Exo-Sniper, war das eine durchaus plausible Option.

Wenn der Katalysator aber im normalen Aktivitäten-Pool landet, wird er überarbeitet und ein Abschluss der exotischen Mission wird hierfür nicht mehr nötig sein. Gleiches würde dann für „Perfektionierter Ausbruch“, das exotische Impulsgewehr mit Siva-Naniten und „Der vierte Reiter“, die exotische Schrotflinte, gelten.

Sphären der Macht füllen in Destiny 2 Superenergie wieder auf.

Destiny 2 will fehlende Katalysatoren unwichtiger machen

Für die dritte Kategorie, Katalysatoren, die es noch gar nicht gibt, hat Bungie einen ganz neuen Ansatz im Sinn. Beispielsweise war der exotische Bogen „Le Monarque“ extrem stark gegen Überladungschampions, weswegen ihn viele Hüter gespielt haben.

Aber da er keinen Katalysator besitzt, kann er auch keine Sphären der Macht erzeugen. Ein großer Nachteil, den man in Kauf nehmen musste. Das will Bungie nun ändern und fehlende Katalysatoren unwichtiger machen.

Hier findet ihr alle Meisterwerk-Katalysatoren, die derzeit im Spiel verfügbar sind:

Alle Meisterwerk-Katalysatoren in Destiny 2 und wie man sie 2021 bekommt

Kann bald jedes Exotic ohne Katalysator Sphären erzeugen? Im TWaB (via Bungie.net) sagt Bungie, dass sie nicht mögen, wenn Spieler den Wunsch nach einem Katalysator nur äußern, damit sie Sphären und damit Superenergie erzeugen können. Katalysatoren sollten mehr sein als das.

Dazu erklärte Bungie:

Wir finden es nicht gut, dass der Wunsch nach exotischen Katalysatoren größtenteils von den Sphären der Macht bestimmt wird, die sie erzeugen. Deshalb arbeiten wir daran, dass die Spieler diese Einschränkung umgehen können.

Es soll bei zukünftigen Katalysatoren also wieder ein größeres Augenmerk auf den exotischen Eigenschaften liegen, die ein Meisterwerk-Upgrade für eine exotische Waffe bietet.

Diese Katalysatoren könnten bald verfügbar sein: Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass für die Katalysatoren der Xenophage, der Göttlichkeit und Monte Carlo Bilder von Bungie in der Datenbank hinterlegt wurden. Sogar die benötigte Anzahl an Kills, um den Kat fertig zu stellen, ist bereits ersichtlich. Bei der Xenophage, dem exotischen Maschinengewehr, sind es beispielsweise 400 Kills (via light.gg). Wann die Katalysatoren letztendlich ins Spiel kommen, ist jedoch aktuell unbekannt.

Was sagt ihr zu der Ankündigung, dass vielleicht bald keine Katalysatoren mehr benötigt werden, damit Exotics Sphären der Macht und damit Superenergie erzeugen können? Ist das eine sinnvolle Änderung? Welches Exotic braucht eurer Meinung nach unbedingt noch einen Katalysator?