Destiny 2 deaktiviert 8 Items zum Start des neuen Lightfall-Raid “Wurzel der Albträume”

Das neue DLC “Lightfall” hat eine Menge Fehler zu Destiny 2 gebracht, die noch nicht alle behoben wurden. Damit jedoch der heutige Start des Worlds First für den Wettbewerb zum Raid “Wurzel der Albträume” fair bleibt, muss Bungie gleich mehrere verbuggte Waffen und Items deaktivieren. MeinMMO sagt euch auf was ihr genau verzichten müsst und warum.

Was hat Bungie für den Raid angekündigt? Heute Abend um 18:00 Uhr startet der neue Lightfall-Raid “Wurzel der Albträume” in Destiny 2 mit dem großen World-First-Rennen. In den ersten 48 Stunden nach dem Start des neuen Raids wird dieser dann im sogenannten Wettbewerbsmodus aktiv sein. Spieler aus aller Welt werden sich dann erneut ein spannendes Titelrennen um einen Siegergürtel liefern.

Was ist der Wettbewerbsmodus? Der Contest-Mode oder auch Wettbewerbsmodus ist ein Modus, den Bungie nur zum Start jeden neuen Raids aktiviert. Spieler werden massiv von ihrem Lichtlevel herabgestuft, unfaire und kaputte Exos werden deaktiviert und Gegner treffen euch mit tödlicheren und wesentlich zielsichereren Schüssen.



Auch Bosse werden zu regelrechten Schwämmen, die massiven Schaden einfach einstecken können. Im Grunde handelt es sich um eine albtraumhafte Version des betroffenen Raids, bei dem Hüter sich über Stunden hinweg die Zähne ausbeißen werden.

Das World-First-Raid-Rennen startet heute, am 10. März um 18:00 Uhr und der Contest-Mode endet 48 Stunden später, am 12. März um 18:00 Uhr.

Interessierte Spieler müssen über ein Powerlevel von 1.780 verfügen, um bei allen Begegnungen während des Contest-Mode am Limit zu sein.

Damit es schön nicht zu einfach wird werden alle teilnehmenden Spieler auch noch automatisch auf 20 Powerlevel unter jeder Begegnung des Raids für die vollen 48 Stunden skaliert.

Das erste Fireteam, das den Raid abgeschlossen, die letzte Truhe geplündert und in den Orbit zurückgekehrt ist, wird zum Sieger des World-First-Rennens gekrönt, sobald Bungie den Clear überprüft hat.

Spieler die nicht selbst spielen sondern lieber zuschauen wollen, können sich Twitch-Drops in Form von Emblemen sichern, wie Bungie auf seiner Webseite mitgeteilt hat.

Destiny 2 Lightfall: Raid “Wurzel der Albträume” – Alles zum Start und was ihr wissen müsst

Neben den allgemeinen Informationen hat Bungie jedoch auch eine eine Reihe von Gegenständen angekündigt, die in den ersten 48 Stunden nach der Veröffentlichung des Raids deaktiviert sein werden.

Alle gesperrten Waffen in der Übersicht

Viele Teams planen ihre Loadout und Fähigkeits-Builds für den Raid sehr genau. Doch da Bungie nun gleich mehrere Items für den Raid-Start deaktiviert hat, müsst ihr diese Auswahl jetzt vielleicht wieder überdenken, denn neben Waffen, Exotics und Rüstungsmods ist auch ein Strang-Fragment gesperrt.

MeinMMO listet euch hier die betroffenen Items auf und sagt, warum ihr diese nicht nutzen dürft während des Contest-Mode.

Große Overtüre – Exotisches Maschinengewehr

Das exotisches Maschinengewehr “Große Overtüre” kam mit dem “Die Hexenkönigin”-DLC

Darum wurde die Waffe gesperrt: Der Katalysator des exotischen Maschinengewehrs “Große Overtüre” sorgte dafür, dass Gegner dauerhaft geblendet waren.

Zusätzlich wurde durch den Bug der Blendeffekt auch auf andere explosive Waffen übertragen, wenn man die Waffe wechselte (via CheeseForever – YouTube).

Löwengebrüll – Exotischer Granatwerfer

Auch dieser Granatwerfer namens “Löwengebrüll” darf nicht mit in den neuen Lightfall-Raid

Darum wurde die Waffe gesperrt: Der kleine Granatwerfer “Löwengebrüll” verursachte mit seinen Explosionen an Gegnern mit rotem Balken astronomischen Schaden. Damit würde auch er die Fairness gefährden und muss im Tresor bleiben.

Winterbiss – Exotische Glefe im Heavy-Slot

Die erste schwere Glefe “Winterbiss” die mit Lightfall ins Spiel kam ist ebenfalls raus

Darum wurde die Waffe gesperrt: Die erste Schwere Glefe machte auch gleich schwer Damage. Kaum im Spiel musste Bungie sie bereits wieder deaktivieren, denn sämtliche Bosse und Feinde, die von ihr getroffen wurden, segneten recht schnell das Zeitliche. Sie wird den Raid damit erst später kennenlernen und bleibt bis auf weiteres deaktiviert.

Destiny 2 deaktiviert weiteres Exotic in Lightfall – Das sind die Gründe

Jötunn – Exotisches Fusionsgewehr

Jötunn ist weiterhin deaktiviert

Darum wurde die Waffe gesperrt: Auch mit der Noobwaffe Jötunn könnte man sich beim World-First-Rennen um den ersten Raid-Clear von “Wurzel der Albträume” einen unfairen Vorteil sichern. Also bleibt auch sie weiterhin gesperrt – jetzt auch während des Raid-Contest im PvE.

Schuld ist der Bug der euch bei der Verwendung der Waffe in Kombination mit dem “Solar-Plünderer”-Mod mehr Munition als beabsichtigt erzeugt worden ist.

Normalerweise gewährt der “Solar-Plünderer”-Mod 2x Spezialmunition statt 1x, wenn man Munition aufsammelt, die von der betreffenden Waffe verwendet wird.

Bei dem Bug mit der Jötunn soll jedoch jeweils 10x Spezialmunition generiert worden sein und man konnte unendlich herumballern – auch im PvP.

Noobwaffe? Die Jötunn wird von vielen Hütern als Noobwaffe bezeichnet, was vor allem auf das PvP zurückzuführen ist. So manch ein Spieler vertritt die Meinung, dass man für Kills mit der Waffe absolut keinen Skill benötigt und selbst der letzte Noob, also Neuling, mit der Waffe an garantierte Kills kommt.



Die Projektile der Waffe verfügen über eine Zielverfolgung und sind bei einem direkten Treffer tödlich. Einen unaufmerksamen Feind kann man so im Schmelztiegel mit nur einem Schuss ausschalten, ohne dabei besonders genau zielen zu müssen.

Hierarchie der Ansprüche – Exotischer Bogen

Der Dungeon-Exo-Bogen machte durch seinen Führungsring zu viel Schaden

Darum wurde die Waffe gesperrt: Der exotische Bogen mit Führungsring hat einen Schadens-Bug der bisher noch nicht behoben wurde. Im normalen PvE nicht weiter schlimm würde jedoch auch seine ungewollte Eigenschaft das Raid-Rennen gefährden.

Beim Schießen auf Ziele in einer bestimmten Entfernung durch den Führungsring machte der Exo-Bogen anscheinend doppelten Schaden.

Auch diese Items sind deaktiviert

Neben den Waffen hat Bungie auch ein paar Rüstungen sowie Mods und Strang-Fähigkeiten deaktiviert.

“Citans Bollwerk” – Exotischer Armschutz für den Titan Durch das Exo konnten Spieler und ihre Verbündeten durch die Turmhohe Barrikade feuern. Das Exo wurde erst vor kurzem in Hotfix 6.3.0.5 generft. Warum es nun jedoch für den World-First-Run deaktiviert werden musste ist leider noch unbekannt.



Das Titan-Exo “Citans Bollwerk” ist zum Day-One-Raid 2023 das einzige, gesperrte Rüstungs-Exotic

Faden des Aufstiegs” – Strang-Fragment Normalerweise sollte das Aktivieren der Granaten-Fähigkeit ausgerüstete Waffen nachladen und für kurze Zeit Bonus-Effektivität in der Luft sowie -Handhabung gewähren. Durch einen Bug konnte man mit diesem Fragment jedoch auch Waffen ohne Zeitverzögerung automatisch nachladen. Hier teilte Bungie zudem mit, dass man diese Option im kompletten Spiel deaktiviert – nicht nur im Wettbewerbsmodus Raid.

Ermächtigtes Ende – Rüstungs-Finisher-Mod Der Mod gewährt Spielern Rüstungsladung bei Finishern, wenn sie keine haben. Aber er konnte auch unendlich viel Spezialmunition erzeugen, wenn Spieler ihn auf eine bestimmte Weise verwendet haben.



Wann werden die Items wieder aktiviert? Bisher ist noch nichts dazu bekannt, wann Bungie plant, die Items wieder zu reaktivieren.

Normalerweise sollte der Großteil bereits nach Ablauf der 48 Stunden, wenn der Wettbewerbsmodifikator aus dem Raid entfernt wurde, wieder im Spiel verfügbar sein. Hüter, die also erst nach dem Contest den neuen Raid “Wurzel der Albträume” auf der Schwierigkeitsstufe entdecken wollen, werden sie also wahrscheinlich schon wieder nutzen können.

Haben die Sperrungen eure Planungen zum Raid-Start über den Haufen geworfen? Verratet es uns in den Kommentaren. Auch ob ihr überhaupt Day-One beim Raid dabei seid oder alles lieber auf Twitch und YouTube aus der Ferne genießt.

Falls ihr noch Waffen-Tipps für den Raid benötigt findet ihr hier eine Liste von Items die noch nicht für den Raid gesperrt wurden:

8 starke Waffen in Destiny 2, mit denen ihr eine Chance im neuen Day-One-Raid von Lightfall haben werdet